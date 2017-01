Férfi kézilabda-vb – Zubai: nem tudtak mit kezdeni velünk

“Nem európai stílusban játszottak, ráadásul alacsonyak, ez pedig a magas embereink számára kellemetlen volt, de nem nagyon tudtak mit kezdeni velünk” – nyilatkozta a közel-keleti együttes 37-24-es legyőzését követően Zubai.

A MOL-Pick Szeged játékosa húsz percet töltött a pályán, ezúttal nem csak a megszokott posztján kézilabdázott, de mindkét kapura lövése gólt eredményezett. “Néhányan több pihenőt kaptak a mai meccsen, így Juhász Ádám is. Szöllősi Szabolcs mellett én is szerepet kaptam balszélsőként, és a sors úgy hozta, hogy onnan is dobtam egy gólt. Olyan helyzetbe kerültem, hogy még én is el mertem vállalni” – mondta Zubai.

Szöllősi úgy fogalmazott, eddig inkább a védekezésből kellett kivennie a részét, most viszont több lehetőséget kapott támadásban, ezért kevésnek tartja szerdai két gólját. “Kellemetlen stílusú ellenféllel találkoztunk, de felkészültek voltunk, most végre nem éreztem görcsösséget a csapaton. A kiélezett szituációkban lesz majd igazán fontos, hogy a keret minden tagja játékban van” – vélekedett a Tatabánya kézilabdázója.

A mezőny legeredményesebb játékosa, Császár Gábor úgy nyilatkozott, örül, hogy jobb formába lendült. “Szimpatikus csapat ellen léptünk pályára, olyan könnyű győzelmet szerettünk volna aratni, amelyet végül sikerült is. Jó úton haladunk, előreléptünk, készülünk tovább” – tette hozzá a svájci Kadetten Schaffhausen légiósa.

A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kikaptak, majd Chilét hétfőn 34-29-re legyőzték a roueni C csoportban. Az utolsó ellenfelük Fehéroroszország csapata lesz pénteken 20.45-től.

– MTI –

