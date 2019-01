Férfi kézilabda-vb – A magyar válogatott tíz góllal legyőzte Angolát

A két együttes második egymás elleni meccsén a második magyar siker született.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, D csoport:

Magyarország-Angola 34-24 (18-8)

Koppenhága, 6000 néző, v.: Kolahouzan, Mousavian Nazhad (irániak)

lövések/gólok: 47/34, illetve 48/24

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/2

kiállítások: 6, illetve 6 perc

Magyarország:

Mikler – Hornyák 2, Bodó 3, Bánhidi 2, Lékai 2, Nagy L. 1, Bóka 5, cserék: Ilyés, Sipos 1, Jamali 4, Balogh Zs. 4, Juhász Á. 3, Császár 4, Ancsin 2, Ligetvári 1, Székely, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics

A szokatlanul hangulattalan pénteki magyar-argentin mérkőzéssel ellentétben a több mint száz magyar szurkoló ezúttal nem a saját helyéről, hanem ugyanabból a szektorból figyelte a találkozót, így sokkal jobban tudták biztatni a nemzeti csapatot.

Mivel a magyarok csupán döntetlennel (25-25) kezdték a tornát, Angola pedig nagy meglepetésre legyőzte Katart (24-23), nagy küzdelemre lehetett számítani, ami az első percekben igazolódott is, ám később Mikler Roland védései, illetve két perc alatt három gól megnyugtatta a csapatot (4-1).

Az előző meccsel ellentétben a magyar válogatott most törekedett a gyors ellentámadásokra, és a szélsők is több szerephez jutottak. A támadás és a védekezés közötti átmenetben ezúttal nem hármat, csak egy játékost cseréltek a szövetségi kapitányok, ez is elősegítette a gyors kézilabdát.

Az angolaiak szakvezetője, Filipe Cruz már a hatodik percben időt kért, ám csapatának hátránya folyamatosan nőtt (11-3).

A 22. percben piros lappal azonnal kiállították Bóka Bendegúzt, mert ellenfelének vállát lövés közben ütötte meg. A Balatonfüred balszélsője remekül kezdett, hiszen mind az öt lövését gólra váltotta, amíg a pályán volt. A helyét Juhász Ádám vette át.

Nem volt hibátlan a magyarok játéka, ennek ellenére tovább növelték a különbséget, ami a 25. percben a tíz gólt is meghaladta (16-5).

A második félidő elején a szövetségi kapitányok – a hétfőn 15.30-kor kezdődő Katar elleni meccs közelsége miatt – számos cserejátékosnak lehetőséget adtak, ám Angola egy 4-0-s sorozatot produkált, amire időkérés volt a válasz. Innentől kezdve szinte végig felváltva estek a gólok, a magyarok védekezése már nem volt olyan hatékony, mint korábban, így nem tudták növelni az első félidőben kidolgozott tízgólos előnyüket.

Az afrikaiak legeredményesebb játékosa Edvaldo Ferreira volt, aki kilenc lövésből öt gólt szerzett. A magyar kapusok közül Mikler Roland 18 kísérletből tizet, Székely Márton 21-ből ötöt védett.

A magyar válogatott a D csoportban hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a középdöntőbe.

A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.

– MTI –

