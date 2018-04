Magyar Kupa: megvédte címét a Veszprém

Hét évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjét nem a Veszprém és a Szeged vívta. Azóta viszont hatszor is felülmúlta ebben a sorozatban a piros-fehér alakulat a Tisza-partiakat. A legutóbbi két döntő alkalmával éppen a Főnix Csarnokban, hiszen az idei évben immáron harmadszor rendezhette meg e jeles eseményt a cívisváros.

Eddig a legnehezebb az autóvezetés volt, míg eljutottunk ide!”

– hangzott egy szegedi szurkoló szájából a mondat, amikor is kedvenc csapata a Magyar Kupa elődöntőjében 37-17-re legyőzte a Csurgói KK együttesét. „Megmondom őszintén, nehezebb mérkőzésre számítottam!” Mondta egy veszprémi fanatikus, miután szeretett csapata 38-22-re győzött a Balatonfüred gárdája ellen a másik elődöntőben. Vagyis a szombati nap a várakozásoknak megfelelően alakult, de talán arra a legvérmesebb szimpatizánsaik sem gondoltak, hogy a két gigász ennyire simán, könnyedén jut be a fináléba.

Sokáig szoros döntő

A vasárnapot pedig kezdjük az elején. A Magyar Kupa négyes döntője a bronzmérkőzéssel folytatódott, melyet simán nyert meg a Balatonfüred a Csurgó ellen (31-25). A mérkőzés első félidejének közepétől esélyt sem hagytak a Balaton-partiak a csurgói együttesnek. A két mérkőzés alapján talán a legnagyobb csalódást épp a Somogy megyeiek okozták, akik sokszor elképzeléstelen játékkal rukkoltak elő. A bronzmeccs végére a Főnix egyik fele pirosba, a másik fele kékbe borult, érezhető volt, hogy következik a két nagyágyú csatája. A kiváló szervezésnek köszönhetően fergeteges hangulat, őrült szurkolás várta a két csapatot. A kérdés pedig már csak az volt, hogy a Veszprém huszonhetedszer, vagy a Pick hetedszer hódítja-e el a Magyar Kupát. A Szegednek lett volna oka a visszavágásra, hiszen az elmúlt két évben hajszálon múlott a kupagyőzelmük.

Fotó: Derencsényi István

Ráadásul a BL-ből való kiesés után nem éppen jó hangulatban lévő Veszprémet, ha valamikor, akkor most lehetett volna megfogniuk. A meccs pedig úgy kezdődött, ahogy az várható volt. Volt, hogy a Szeged vezetett eggyel, volt, hogy a Veszprém. Huszonhárom percet kellett rá várni, hogy kétgólos előnyt tudhasson magáénak valamelyik gárda, ez pedig a Pick volt. A szünetre azonban egygólosra olvadt a különbség.

Megújuló Veszprém

A második félidőben mintha egy teljesen más Veszprémet láttunk volna. Nenadics játékba küldése volt egyértelműen az egyik kulcsa a piros-fehérek győzelmének. Valamint az, hogy Alilovic bomba formában védett, egészen pontosan 45%-os hatékonysággal. – Nagyon jó a csapat. Igazából azt sem tudom, hogy a védelmünket, vagy a támadójátékunkat dicsérjem jobban. Ki tudtunk jönni a BL-kudarc okozta sokkból, örülök a kupagyőzelemnek – mondta el a veszprémiek horvát kapusa, akit, ha jól számoltunk, kilencszer éltetett meccs közben a veszprémi tábor. Ha pedig a másik szemszögből nézzük, a Szeged kettős emberelőnynél az ötvenedik percben két ziccert is kihagyott, és még gólt is kapott, éppen Nenadicstól. Ezután pedig a Veszprém ötgólos előnyre is szert tudott tenni, a Tisza-partiaknak pedig ekörül az időszak körül volt egy tizenhat perces szériája, amikor nem dobott akciógólt. Végül, ha csak két góllal is, de megérdemelten nyert a Telekom Veszprém.

Fotó: Derencsényi István

PI

A tények

Telekom Veszprém–MOL-Pick Szeged 23-21 (10–11)

Debrecen, Főnix Csarnok, 7500 néző. Vezette: Herczeg, Südi

VESZPRÉM: ALILOVIC –Marguc 1, NAGY L. 4, LÉKAI 6 (1), Sulic 2, Ilics, Manaszkov 2. Csere: Mikler (kapus), Schuch, Tönnesen 2, Blagotinsek, Jamali, Gajic 2, Ugalde, NENADICS 4, Terzic. Edző: Ljubomir Vranjes

SZEGED: SEGO – Sostaric, Srsen 2, SKUBE 2, Bánhidi 3, BODÓ 4, Källman 2.

Csere: Goncalves 1, Gaber 1, Zsitnyikov 1, Sigurmannsson 4 (4), Blazevic, Zubai, Balogh Zs. 1. Edző: Carlos Pastor

Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–3.19. p.: 5–6. 23. p.: 7–9. 28. p.: 10–10. 32. p.: 11–13. 40.p.: 14–13. 50.p.: 20–18. 56.p.: 23–18.

Kiállítások: 16, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4.

Mesterszemmel

Ljubomir Vranjes: – A fegyelmezett csapatmunka és a csapategység hozta a győzelmet. Leginkább a védelmünket, és persze Alilovicot illeti dicséret. Egy nagyon erős Szegedet sikerült legyőznünk. Örülök, a Magyar Kupa-sikernek, és köszönjük a szurkolóinknak a biztatást.

Carlos Pastor: – Egy ennyire erős, jól felkészült Veszprém ellen ennyi pontatlansággal, kihagyott ziccerrel nem lehet kupadöntőt nyerni. Ráadásul pont a mérkőzés legfontosabb, legfeszültebb szakaszában hibáztunk sokat.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA