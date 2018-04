Férfi kézilabda MK – Huszonhetedszer aranyérmes a Veszprém

A mezőny legjobbjai a címvédő veszprémiek horvát válogatott kapusa, Mirko Alilovic – aki nyártól éppen Szegeden folytatja -, valamint klubtársa, a hat gólig jutott Lékai Máté voltak.

A két magyar élcsapat 19. alkalommal találkozott a kupadöntőben. Először, 1982-ben a szegediek nyertek, majd 1993-ban, 2006-ban és 2008-ban is ők győztek, 15 alkalommal viszont a veszprémiek ünnepelhettek.

Eredmény:

férfi Magyar Kupa, döntő:

Telekom Veszprém – MOL-Pick Szeged 23-21 (10-11)

gólszerzők: Lékai 6, Nagy L., Nenadic 4-4, Sulic, Gajic, Tönnesen, Manaszkov 2-2, Marguc 1, illetve Bodó, Sigurmannsson 4-4, Bánhidi 3, Srsen, Källman, Skube 2-2, Thiagus Petrus, Balogh Zs., Gaber, Zsitnyikov 1-1

Vasárnap délelőtt az utolsó belépőjegyek is elkeltek, így csaknem hatezren szurkoltak a lelátókon.

A veszprémiek közül Ancsin Gábor, Győri Mátyás, a svéd Andreas Nilsson és a francia William Accambray hiányzott. A szegedieknél mindenki egészségesen várta a rangadót, taktikai okok miatt Szergej Gorbok és Pedro Rodríguez maradt ki a keretből.

A kezdődobást Tóvízi Petra, a DVSC-TVP játékosa, a nyári, debreceni női junior kézilabda-világbajnokság egyik nagykövete végezte el.

A meccs elején a veszprémiek kapujában több alkalommal is bravúrral védett a horvát válogatott Mirko Alilovic, aki nyártól éppen a szegedieket erősíti. A túloldalon honfitársa, Marin Sego is jól teljesített, például Gasper Marguc büntetőjét is kivédte.

Mindkét csapat remekül védekezett, így a 12. percben még csak 3-3 volt az állás. A Veszprém védelmének oszlopát, Schuch Timuzsint a 18. percben már másodszor állították ki, ami a szegedieknek kedvezett. Csapatként a csongrádiak kézilabdáztak jobban, a címvédőt az első félidő közepén Lékai Máté góljai tartották versenyben (6-6).

A Szeged némileg meglépett ellenfelétől, a 24. percben már három gól volt az előnye (10-7), és bár ezt követően hat percig nem talált be, vezetéssel mehetett a szünetre (11-10).

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A második felvonás elején többször is támadhattak a háromgólos vezetésért a csongrádiak, de nem jártak sikerrel, ezt kihasználva fordított, és 3-2 után ismét vezetett a Veszprém (14-13). Amikor először volt két gól a különbség a címvédő javára, Juan Carlos Pastor, az ellenfél vezetőedzője rögtön időt kért, majd csapata gyorsan fordított (17-16).

A folytatásban a Szeged több mint másfél percig kettős emberelőnyben játszhatott, ennek ellenére ebből az időszakból Alilovic két bravúrja, illetve Petar Nenadic gólja révén a veszprémiek jöttek ki jobban, és mint később kiderült, ezzel el is dőlt a finálé.

A hajrára Pastor mesternek már nem maradt időkérése, csapata 16 percig nem tudott akciógólt dobni, így a Telekom Veszprém végül magabiztosan védte meg címét, és visszavágott ősi riválisának, amely március 10-én az NB I rangadóján 15 éve után nyert a rendes játékidőben Veszprémben.

A veszprémiek nyolc, a szegediek viszont csak két alkalommal játszottak emberhátrányban a hatvan perc során.

korábban:

a 3. helyért: Balatonfüredi KSE-Csurgói KK 31-25 (16-10)

szombaton játszották, elődöntő:

Telekom Veszprém-Balatonfüredi KSE 38-22 (20-12)

MOL-Pick Szeged – Csurgói KK 37-17 (19-7)

– MTI –

A tények

Telekom Veszprém–MOL-Pick Szeged 23-21 (10–11)

Debrecen, Főnix Csarnok, 7500 néző, Vezette: Herczeg, Südi

VESZPRÉM: ALILOVIC –Marguc 1, NAGY L. 4, LÉKAI 6 (1), Sulic 2, Ilics, Manaszkov 2. Csere: Mikler (kapus), Schuch, Tönnesen 2, Blagotinsek, Jamali, Gajic 2, Ugalde, NENADICS 4, Terzic. Edző: Ljubomir Vranjes

SZEGED: SEGO – Sostaric, Srsen 2, SKUBE 2, Bánhidi 3, BODÓ 4, Källman 2. Csere: Goncalves 1, Gaber 1, Zsitnyikov 1, Sigurmannsson 4 (4), Blazevic, Zubai, Balogh Zs. 1. Edző: Carlos Pastor

Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–3.19. p.: 5–6. 23. p.: 7–9. 28. p.: 10–10. 32. p.: 11–13. 40.p.: 14–13. 50.p.: 20–18. 56.p.: 23–18.

Kiállítások: 16, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4.

Kézilabda MK-döntő: így hangolt a fináléra a két tábor Debrecen - Mint ismert, Telekom Veszprém-MOL-Pick Szeged döntőt játszanak vasárnap este a debreceni Főnix csarnokban. A két együttes szurkolói a meccs előtt hangpróbát tartottak: teli torokból üvöltötték a biztató szavakat kedvenceik felé. A bronzérmet délután a Balatonfüred csapata szerezte ... Tovább a cikkhez

Férfi kézilabda MK - Bronzérmes a Balatonfüred Debrecen - A Balatonfüred szerezte meg a férfi kézilabda Magyar Kupa bronzérmét, miután 31-25-re legyőzte a Csurgó csapatát a debreceni Főnix Csarnokban rendezett vasárnapi helyosztón. A fürediek 2010 és 2016 után harmadszor végeztek a kupasorozat harmadik helyén. Eredmény: férfi Magyar Kup... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA