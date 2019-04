Férfi kézilabda MK – Döntőben a címvédő Veszprém

A 27-szeres aranyérmes veszprémiek 37. alkalommal jutottak a kupa fináléjába, ahol – vasárnap délután – a Balatonfüred-Szeged meccs győztesével találkoznak.

Eredmény, elődöntő:

Telekom Veszprém-RotaChrom Dabas 38-16 (16-6)

a legeredményesebb játékosok: Gajic 7, Ilic 6, Nilsson 5, illetve Perisic 6, Szöllősi Sz. 3

Feszülten, idegesen, megilletődötten, ezért pontatlanul kezdték a meccset a Dabas játékosai, több mint nyolc percig nem szereztek gólt, így a veszprémiek könnyedén elhúztak ellenfelüktől (7-1). Tomori Győző vezetőedző időkérése után felvette a mérkőzés ritmusát a Pest megyei együttes, ám a címvédő hatékonyabb támadójátéka és jobb kapusteljesítménye miatt a szünetig tovább nőtt a különbség.

Mikler Roland a második félidőben is remekül védett, így a dunántúliak gyors ellentámadások végén is számos alkalommal eredményesek voltak. A 49. percben a húsz gólt is elérte a különbség, a veszprémiek megengedhették maguknak, hogy színezzék a játékot, így is a vártnál magabiztosabb győzelmet arattak.

később:

MOL-Pick Szeged – Balatonfüredi KSE 15.15

a vasárnapi program:

a 3. helyért 13.30

döntő 16.00

