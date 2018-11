Férfi kézilabda EHF Kupa – A csoportkör kapujában a Tatabánya

A visszavágót jövő vasárnap rendezik Sittardban, a párharc győztese a 16 csapatos csoportkörbe kerül.

Eredmény:

férfi EHF Kupa, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

Grundfos Tatabánya KC – OCI-LIONS (holland) 31-18 (14-9)

A Tatabánya legeredményesebb játékosai: Vujovic 10, Grigoras 6, Juhász Á. 5

Némi meglepetésre a holland bajnokság legutóbbi ezüstérmese kezdett jobban (3-5), ám ezt követően kilenc percig nem talált a hálóba. Ezt 6-0-s sorozattal büntette a Tatabánya, amely Juhász Ádám vezérletével öt góllal vezetett a szünetben (14-9).

A második félidő elején a hazaiak montenegrói balátlövője, Milos Bozovic súlyosnak tűnő bokasérülés miatt kivált a játékból, ezért Ilyés Ferencre védekezés mellett támadásban is több feladat hárult. A 42. percben – harmadik kiállítása miatt – Sipos Adriánt is elveszítette a házigazda, amely ekkor már kilenc góllal vezetett.

Vladan Matics vezetőedző némileg átszervezte csapatát, amelynek továbbra is Milos Vujovic volt a vezére. A különbség elérte a tíz találatot, amihez Székely Márton védései is hozzájárultak, és a csereként beállt játékosok is hasznosan kapcsolódtak be a játékba. A hajrában tovább növelte előnyét a magyar csapat, amely minden bizonnyal már az első meccsen eldöntötte a továbbjutást.

Korábban:

Baník Karviná (cseh)-Balatonfüredi KSE 33-34 (16-20)

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA