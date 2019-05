Férfi kézilabda BL – Kilencgólos vereséggel elődöntős a Kielce

A párharc első meccsét nagy meglepetésre 34-24-re nyerte a 2016-ben BL-győztes Kielce, amely története során negyedszer jutott elődöntőbe.

Eredmény,

Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

Paris Saint-Germain (francia) – Vive Kielce (lengyel) 35-26 (18-11)

Továbbjutott: a Kielce 60-59-es összesítéssel.

A visszavágó 16. percében a PSG már öt góllal vezetett, a szünetben pedig hét találat volt a különbség. A lengyelek hiába próbálták lassítani a játékot, a párizsiak remekül védekeztek és hatékonyan támadtak.

A 39. percben már kilenc gól volt az ellenállhatatlanul kézilabdázó francia csapat előnye, amelynek nyolc perccel később sikerült ledolgoznia az idegenben összeszedett komoly hátrányát.

A 2016-ban BL-győztes Kielce védelme nem tudta megfékezni a PSG világsztárjait – akik közül egyedül Mikkel Hansen gyengélkedett -, és a kapusteljesítmények között is nagy különbség volt. A vendégek négy perccel a vége előtt megszerezték a 25. góljukat, így a PSG-nek 11 találattal kellett győznie a továbbjutáshoz, erre pedig a hajrában már nem volt esélye, mert öt percig nem talált be, miközben ellenfele háromszor is eredményes volt.

A lengyelországi találkozón a párizsi játékosok közül Uwe Gensheimer 11 gólt dobott, most pedig Nedim Remili volt a csapat legjobbja 13 találattal.

Később:

MOL-Pick Szeged – Vardar Szkopje (macedón) 19.00 (az első mérkőzésen: 23-31)

Szombaton játszották:

Telekom Veszprém – Flensburg-Handewitt (német) 29-25 (17-13)

Tj.: a Veszprém kettős győzelemmel, 57-47-es összesítéssel

Barcelona (spanyol)-HBC Nantes (francia) 29-26 (17-14)

Tj.: a Barcelona kettős győzelemmel, 61-51-es összesítéssel.

