Férfi kézilabda BL – Első barcelonai sikerére készül a Veszprém

A két csapatnak ez lesz a huszadik találkozója, eddig egy döntetlen mellett 13 spanyol és öt magyar siker született. Barcelonában egy KEK- és hét BL-meccset játszott a Veszprém, de mindegyiket elveszítette. Az elmúlt négy évben kétszer a bronzmérkőzésen, egyszer pedig a döntőben találkoztak a Bajnokok Ligájában, az előző idényben viszont egyikük sem jutott a nyolc közé.

A mostani szezon első fordulójában a katalánok 35-34-re kikaptak a német Rhein-Neckar Löwen vendégeként, a Veszprém viszont hazai pályán 29-27-re legyőzte a lengyel Vive Kielcét, bár időnként igencsak akadozott a játéka.

A nyáron érkezett horvát balszélső, Manuel Strlek az európai szövetség honlapján elmondta, elégedett a megszerzett két ponttal, hiszen az idény elején ez a legfontosabb. Hozzátette, számára igazán különleges volt a meccs, mivel az előző hat szezont éppen a Kielcénél töltötte, amellyel 2016-ban BL-t nyert, és a fináléban pont a veszprémieket múlták felül.

Strlek kiemelte, rajta kívül is érkeztek játékosok a nyár folyamán – Kentin Mahé, Sterbik Árpád, Borut Mackovsek, René Toft Hansen -, és mindannyian jól illeszkednek a csapatba.

“Sok segítséget kapunk az edzőktől és a többi játékostól. Úgy gondolom, csapatként meccsről meccsre javulunk” – vélekedett.

A balszélső kijelentette, következő ellenfelüket mindannyian jól ismerik, és tudják, hogy a Bajnokok Ligájában az egyik legnehezebb dolog a Barcelona otthonában játszani.

“Mindent megteszünk, megpróbálunk még jobban játszani, mint a Kielce ellen, és újabb pontokat szerezni” – fogalmazott Strlek.

Lékai Máté a klub honlapján úgy vélekedett, a katalánok kerete az egyik legjobb a mostani mezőnyben. Megemlítette, hogy sérülését követően visszatért Lasse Andresson, kiemelte Ludovic Fabregast a francia válogatott kezdő beállóját, aki az előző idényben még a BL-t nyert Montpellier oszlopos tagja volt, és emlékeztetett rá, hogy odaigazolt Thiagus Petrus a Szegedtől, illetve Kevin Möller a Flensburgból.

A magyar válogatott irányító szerint Aron Palmarsson is jobban be fog illeszkedni idén az együttesbe. Az izlandi játékos az előző évad első edzése előtt furcsa, azóta is tisztázatlan körülmények között távozott Veszprémből.

A B csoportban a magyar bajnok MOL-Pick Szeged a tavasszal BL-döntős Nantes csapatát, Faluvégi Rudolf együttesét fogadja vasárnap. A két klub eddig négyszer találkozott a nemzetközi porondon: magyar szempontból egy győzelem és három vereség a mérleg.

A Nantes az első fordulóban hazai pályán 34-31-re kikapott a német Flensburgtól, de a BL kiszámíthatatlanságát jól mutatja, hogy szerda este a német bajnok otthon veszített 31-29-re a horvát PPD Zagrebbel szemben, amelyet a Szeged 24-23-ra legyőzött az első körben, Eszéken.

A szegediek világbajnok és BL-győztes spanyol jobbátlövője, Jorge Maqueda számára azért lesz különleges a mérkőzés, mert korábban két idényt töltött a francia együttesnél.

“Ez egy egészen más meccs lesz, de én kimondottan kedvelem az ilyen helyzeteket. Szeretek egykori csapatom ellen pályára lépni, így nagyon várom már a vasárnapi összecsapást. Kemény csatát várok, mert remek csapat a Nantes, de mi is erősek, jók vagyunk. Fontos volt nyernünk a Zágráb ellen, ez erőt ad, mindenki nagyon örült a győzelemnek” – nyilatkozta a klub honlapján.

– MTI –

A hétvégi program

férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

szombat:

A csoport: Barcelona (spanyol)-Telekom Veszprém 18.00

vasárnap:

B csoport: MOL-Pick Szeged – HBC Nantes (francia) 19.00

