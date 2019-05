Férfi kézilabda BL – Ellentétes helyzetben a Veszprém és a Szeged

A veszprémiek nyolcadik alkalommal juthatnak a négy közé a legrangosabb európai kupasorozatban, és ezt múlt szerdán a flensburgi 28-22-es győzelmükkel már sikerült megalapozniuk. A taktikusan, pontosan, kevés hibával játszó magyar csapat spanyol vezetőedzője, David Davis a klub honlapján úgy fogalmazott, idegenbeli sikerükkel tettek egy nagy lépést, de még le kell zárniuk a párharcot.

“Csak a győzelemben gondolkodunk, a múlt heti teljesítményből kiindulva. Az is világos, hogy ha egy pillanatra is elalszunk, vége, ki is estünk. Ehhez mérten készülünk a hétvégére” – jelentette ki a tréner.

A németek szakvezetője, Maik Machulla közölte: tudja, hogy Veszprémben “pokol” vár rájuk szombaton, mert a szurkolók szenzációs hangulatot teremtenek.

“Nekünk nincs mit veszítenünk, a Veszprémnek van. Tudjuk, hogy nehéz feladatunk lesz, de bízunk a csodában, amiért tenni is fogunk” – nyilatkozta.

A két együttes 12. alkalommal találkozik egymással tétmeccsen: két döntetlen mellett a Flensburg háromszor, a Veszprém pedig hatodszor nyert eddig.

Ahogyan a Veszprém hatgólos idegenbeli győzelme, úgy a Szeged múlt csütörtöki 31-23-as veresége és mutatott játéka is meglepetés volt a macedón Vardar Szkopje otthonában.

Az ellenfél vezetőedzője, Roberto García Parrondo remekül kamatoztatta, hogy korábban hazájában, Spanyolországban, majd Szegeden is volt Juan Carlos Pastor játékosa, vagyis pontosan ismeri kollégája játékfilozófiáját és taktikai variációit. A 2017-ben BL-győztes Vardar szlovén irányítója és orosz balátlövője, Stas Skube és Szergej Gorbok ugyancsak kihasználta, hogy a közelmúltban évekig a csongrádiakat erősítette, jelenlegi csapattársaik pedig abból profitáltak, hogy testközelből ismerik a Szeged spanyol világbajnokait, Joan Canellast és Jorge Maquedát, akik tavaly nyárig Szkopjében kézilabdáztak.

A magyar csapat ezekkel az “ismeretségekkel” nem tudott élni, Juan Carlos Pastor szerint azonban a nem várt különbségű kudarc ellenére sem reménytelen a helyzetük.

“Ebben az idényben is megmutattuk, hogy jó csapatok ellen is tudtunk vezetni öt-hat góllal. Sokkal jobban kell játszanunk. A BL-ben mélypontra kerültünk, aminek nem volt jele, de nincs lehetetlen! Mindent megteszünk, hogy javítsunk” – szögezte le.

A szegedieket az motiválhatja a párharc vasárnap esti visszavágóján, hogy történetük során először juthatnak elődöntőbe a BL-ben, a Vardar játékosainak célja pedig továbbra is az, hogy egy újabb kiemelkedő eredménnyel búcsúzzanak klubjuktól és a macedón fővárostól. A tulajdonos, egyben főtámogató orosz Szergej Szamszonyenko nyári távozása miatt az egész keret szétszéled, a sportolók ráadásul hónapok óta nem kaptak fizetést, ennek azonban semmi nyoma nem volt a pályán az első meccsen.

A 39 éves Roberto García Parrondo hangsúlyozta, komoly előnyük ellenére sem szabad hátradőlniük, mert nagyon nehéz meccs vár rájuk Szegeden.

“Komoly sanszunk van, hogy bejussunk a négyes döntőbe. Szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a visszavágón a Szeged mindent meg fog tenni, hogy megfordítsa a párharcot” – jelentette ki.

A két csapat tizedik alkalommal mérkőzik meg egymással tétmeccsen: két döntetlen és egy szegedi győzelem mellett a Vardar hatszor győzött eddig.

A június első hétvégéjén Kölben sorra kerülő négyes döntő sorsolását jövő kedden rendezik.

A negyeddöntő visszavágóinak programja

szombat:

Telekom Veszprém – Flensburg-Handewitt (német) 17.30 (az első mérkőzésen: 28-22)

Barcelona (spanyol)-HBC Nantes (francia 19.30 (32-25)

vasárnap:

Paris Saint-Germain (francia) – Vive Kielce (lengyel) 17.00 (24-34)

MOL-Pick Szeged – Vardar Szkopje (macedón) 19.00 (23-31)

– MTI –

