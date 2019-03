Ferenczi üdvözli az új szezon szabályait

A kézzel elért gólok a jövőben nem érvényesek függetlenül attól, hogy a játékos véletlenül ért-e a labdához vagy sem. Ugyanez vonatkozik azokra a találatokra, amelyek vétlen kezezéssel induló támadásból születnek.

– Ez egy apró, de jó módosítás, bár gyakorlatilag eddig is így volt. Ellenben az, hogy a támadó csapat játékosai a következő idénytől nem állhatnak be a sorfalba a szabadrúgásoknál, megnehezíti a dolgunkat, mert ily módon nem tudjuk majd zavarni a kapust, ez a döntés inkább a játékvezetők segítéséről szól. Azzal, hogy a következő idénytől a cseréknél a lecserélt játékosoknak az oldalvonal legközelebbi részén kell elhagyniuk a pályát, mindenképp az időhúzás lehetőségét próbálják meggátolni, nyilván ez annak a csapatnak lesz jó, amely előnyben van. Azt a határozatot is üdvözlöm, mely szerint amikor a bírókat érinti a labda, akkor játékvezetői labdával folytatódik a játék. Ez így korrekt, mert előfordul nem egyszer, hogy a spori egy ígéretes helyzetet akadályoz meg. Azt hiszem, ez mind apróbb, de átgondolt és praktikus változtatás, melyek a játék javát szolgálják – vélekedett Ferenczi János, aki nem szokott elgondolkodni azon, ő mikben vezetne be újításokat, elfogadja a szabályokat és próbálja betartani azokat.

Persze a sokat bírált videóbíró is szóba került a beszélgetés során. A balhátvéd úgy véli, a VAR igen megosztó, ami nem is csoda, hiszen még nem annyira szoktak hozzá, így fennáll a hibázás lehetősége – ugyanakkor megjegyezte, hosszú távon támogatja a rendszert. Ferenczi egyébként nem lát rá reális esélyt, hogy a közeljövőben a hazai élvonalban is bevezessék a videóbírót.

A Loki játékosai a bajnoki szünetben ezúttal nem játszanak felkészülési találkozót, az edzésekre helyezi a hangsúlyt a szakmai stáb. A DVSC legközelebb majd jövő szombaton lép pályára, 19.30-tól a MOL Vidi FC csapatával mérkőznek meg a debreceniek.

