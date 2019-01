Fenyőfatűz és veszélyes jégcsapok Debrecenben

Hétfő hajnalban egy idős ember elesett Debrecenben, a Kemény Zsigmond utcai lakásában és nem tudta a mentőszolgálatot beengedni. A debreceni hivatásos tűzoltók károkozás nélkül bejutottak a lakásba, és átadták a sérültet a mentőszolgálatnak.

Egy négyemeletes társasház csatornájából jégcsapok lógtak le Debrecenben, a Szent Anna utcában. A jégcsapok veszélyeztették a járókelőket, ezért riasztották a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit. Az egység kézi erővel eltávolította a jeget.

Kigyulladt egy karácsonyfa tegnap kora délután egy társasház harmadik emeleti lakásában Debrecenben, a Sumen utcában. A fát a csillagszóró gyújtotta meg, majd a tűz átterjedt a lakás berendezési tárgyaira is. A lakás tulajdonosa a tüzet sikeresen eloltotta, az épület azonban füsttel telítődött. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a lakást, majd átszellőztették azt. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett, ők két embert megfigyelésre kórházba szállítottak. A tűz során jelentősebb anyagi kár is keletkezett a lakásban.

Fotó: katasztrófavédelem

Családi házban szemét és bútorok gyulladtak meg délután Nagykerekiben, a Petőfi utcában. A berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Családi ház udvarán kuka égett Hajdúnánáson, a Barcsa János utcában. A tűz átterjedt egy könnyűszerkezetű garázs falára is. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a ház tulajdonosa a tüzet eloltotta. Az tűzoltó egység a garázs falazatát megbontotta az utómunkálatok elvégzésre.

– Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

