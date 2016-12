Fenyőfa-kisokos: avagy milyen szempontok alapján válasszunk karácsonyfát?

Mit is mondhatna a botanikus, amikor megkérdezzük, milyen fát is válasszunk. Persze, hogy nem repes az örömtől, amikor egy élő karácsonyi jelkép halódik a nappalinkban… De a műfenyőnek még inkább ellene van, sőt, kicsit minket is megnyugtat, hogy a mai fenyőfa-kitermelés már nem a természetközeli erdőkből, annak károsításaként, hanem faiskolákból történik. Jobb helyeken pedig annyit vágnak ki egyszerre, amennyi két nap alatt elfogy, ami nemcsak a fa frissességére, hanem a pazarlás elkerülésére is garancia.

– Javaslom, időben, ünnep előtt 2-3 héttel már nézzünk utána, honnan fogjuk beszerezni a fánkat – mondta Papp László, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének igazgatója.

– Ha így teszünk, akkor egyrészt fel lehet mérni, hogy csupán lerakatot, alkalmi árust, vagy megbízható termesztőt találunk a környékünkön, és nagyobb a kínálat, ideális, jó formájú fák közül tudunk válogatni. Az a legjobb, ha lehet tudni, a fák elpusztulása milyen fázisban van, mikor vágták ki, elég nedvesség van-e a levélben (ha meghajtjuk a levelet, visszanyeri-e az alakját). Bontassuk ki, állítsuk fel és rázzuk meg, mennyire hullik a levele! (Ha, nagyon, akkor ezt régen kivágták, vagy eleve beteg volt, ezt semmiképpen ne válasszuk!)

Halogatni akkor érdemes a beszerzést, ha biztosan tudjuk, hogy frissen vágták ki, tehát jóval tovább tudjuk ideális állapotában megtartani a fenyőt. A kínálat fél és 4 méter között mozog, de egy maximum 1,5-2 méter magas fa bőven elégséges – vélekedik az igazgató.

Időben kivették

Aki az élő példányokat preferálja, nyugodt lehet, hogy életben marad a fája. Feltéve, ha a vásárláskor meggyőződik néhány fontos dologról.

– Amikor gyökeres fenyőt veszünk, tudni kell, hogy annak iskolázása, visszametszése több év munkája kell legyen, tehát nem a napokban került a konténerbe. Egy 1,5 méteres, átiskolázott fának legalább 40 centi átmérőjű a földlabdája. Elégedjünk meg egy kisebb példánnyal, ami közel egy éve már a (10 literes) konténerben van.

Eljárások a megmentésére

Ne lássák hamarabb a fánkat a gyerekek, ne romboljuk le az ünneppel kapcsolatos illúzióikat, így is megteszik ezt az üzletek, ahol jóval hamarabb kezdődik a karácsony – ajánlja Papp László. A kivágott növényt hűvösben, erkélyen, fagyban tartsuk kinn, de egy hideg kamra vagy fűtetlen helyiség is megnöveli az élettartamát, fokozatosan kerüljön be az ünnepi helyére.

– Végezzünk egy újabb friss metszést a vágott növényünk talpán, és gondoskodjunk a vízutánpótlásról (mert a korábbi vágás nyomán a szállítónyalábok gyantával töltődtek, nem tudja a fa felvenni a vizet), a törzs alja legyen nedves. Ma már kaphatóak olyan talpak is, amelyek edényt is tartalmaznak egyúttal a víznek. Ha ezek mellett elkerüljük a meleg helyiségeket, tehát éjjelre sikerül hűvös helyiségbe kitenni a karácsonyfát, 1-2 hétig a levelek többsége fennmarad – így a botanikus.

A gyökeres növénnyel ugyanígy járjunk el, nedves talajjal kinn maradhat, fedjük be a gyökerét (földlabdáját, konténerét) vastagon lombbal, avarral vagy mulccsal, majd onnan hűvös, fagymentes helyre kerüljön (3-7 napig), s öntözzük meg alaposan. A szobában 3 napnál több időt ne töltsön, vigyük vissza hűvösbe újra (kb. egy hétre), majd onnan a levegőre, ahol a gyökerét ismét gondosan takargassuk be. A szakértő elárulta, hogy ha télen sikerül 1-2 fagymentes hetet elcsípnünk, amikor felenged a talaj, s a gyökérzónában nincs fagyott talajrész, akár ki is ültethetjük a fánkat. A törzs köré tegyünk mulcsot. Mivel a Mindenható eszközei mi vagyunk, ha nem jön az égi áldás, és ha enyhe, száraz, a tél, locsoljuk meg a fánkat akár többször is ezen évszak alatt. (A vegetációs időbeli csapadék-utánpótlás magától értetődik, aszályos időszakban meg pláne!)

– Vannak olyan faiskolák, amelyek visszaveszik a fenyőt, vagyis kölcsönözhetünk is, sőt akár ugyanazt a növényt is lehetséges visszakérni évről évre – ez is környezetbarát döntés – tájékoztatott Papp László.

HBN-BB

Néhány ismertebb fenyőfaj:

1. Lucok (Kifejlett egyedeken a tobozok lógnak.)

– a leggyakoribb közönséges luc kellemes illatával is ünnepi hangulatot okoz, de viszonylag gyorsan leszórja a leveleit.

– a gyönyörűséges szerb luc sokáig magán tartja a levelet, ráadásul azok fonákján szép ezüstös csík van.

– a ritkábban kapható, rövidebb levelű, látványos keleti luc is tartós.

– ezüstös szúrós luc is ideális karácsonyfának, a száradó levelei az ágakon maradnak.

2. Jegenyefenyők (Az ivarérett példányain a tobozok felállók, leveleik megszáradva többségükben az ágakon maradnak.)

– a kaukázusi jegenyefenyő, szép, ünnepi fának ideális faj.

(Tévesen gyakran „normann”, illetve „normand” fenyőnek hívják, pedig se a normannokhoz, se a róluk elnevezett Normandiához semmi köze; specifikus nevét Alexander von Nordmann finn botanikusról, zoológusról kapta.)

– a közönséges jegenyefenyő. a környékünkön főleg a Kárpátokban él, nehezebben szerezhető be. (Ünnepi fának hasonló tulajdonságú, mint a kaukázusi rokona!)

– a kolorádói jegenyefenyő jól tartja a hosszabb leveleit, annak ezüstös lombozatú példányai is kapható.

– a legkisebb méretű a koreai jegenyefenyő, amelynek minden levélfonákja krétafehér, ilyen módon talán a legszebb.

3. Douglas-fenyők

– közönséges douglas-fenyő

Csinos, lefelé lógó, kicsi, sajátos tobozpikkelyű toboza van. A levelei megszáradva is az ágakon maradnak.

4. Hosszú levelű fenyő-félék

– erdei fenyő. (4-7 cm-es levéltűjű, enyhe illata miatt az allergiások szeretik.)

A karácsonyfaként több hétig tartja meg leveleit, de ha száradnak, akkor az ágakon maradnak.

– fekete fenyő. (Hosszabb, 8-15 cm-es, sötétebb levelű, az előző fajhoz hasonló tulajdonságokkal.)

Budapest – A fenyők méterenkénti kiskereskedelmi ára nem változik a tavalyihoz képest – közölte Biza Klára, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete (MAKERT) elnöke hétfőn az MTI érdeklődésére.

