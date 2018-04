Fenyő-gyilkosság – Gyárfás: abszurd a gyanúsításom

Gyárfás Tamás azután nyilatkozott az Echo TV-nek a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épülete előtt, hogy a Fővárosi Főügyészség házi őrizetének elrendelését indítványozta, aminek értelmében hazaengedték.

Úgy fogalmazott, “itt egy manipulatív, összevágott hordalék van, és nyilván ez megtéveszt sokakat”, ugyanakkor biztos benne, hogy tisztázódik a helyzet.

Szólt arról is, hogy a bizonyítéknak tekintett hangfelvételt hozzá dobták be, és ő adta át a rendőrségnek.

Hozzáfűzte: nem tett volna ilyet, ha netán úgy érzi, hogy ez rá nézve “dehonesztáló”.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Gyárfás Tamás arról is beszélt, hogy korábban többször megkereste egy férfi, aki Fenyő János meggyilkolásáról is beszélgetett vele. Beszámolója szerint a férfi olyanokat mondott, hogy “na, mit szólsz ahhoz, hogy Fenyő János meghalt, ugye, milyen jól jött neked, most neked könnyebb az élet”.

Gyárfás Tamás elmondása szerint ő erre azt válaszolta, könnyebb, de nem vett részt a gyilkosság előidézésében.

Hozzátette, televíziósként jól tudja, milyen könnyű összevágni úgy egy anyagot, hogy az negatív színben tüntessen fel valakit.

“Nincs titkom” – jelentette ki végül.

Gyárfás Tamást kedden vették őrizetbe, mert a gyanú szerint több mint húsz évvel ezelőtt megbízást adott Portik Tamásnak, hogy ölesse meg Fenyő Jánost.

Ügyvédje szerint a volt médiavállalkozó és magyar úszószövetségi elnök a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be, és a “leghatározottabban” tagadta a terhére rótt cselekményt.

– MTI –

