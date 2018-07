Fény az alagút végén: sikeres a pályázat

A Románia–Magyarország Határ Menti Együttműködési Program ellenőrző bizottsága június 28-i ülésén döntött az erre irányuló pályázat támogatásáról – számoltak be csütörtökön a Csapó utcai bevásárlóközpont félkész épületrészében. A támogatott programnak két eleme van, egyrészt a határ két oldalán fellelhető kulturális kincsek, hagyományok, szokások feltárása értéktárba gyűjtése. Másrészt a színházi funkció megteremtése. Az intézet – azon túl, hogy a debreceni kőszínház társulatának is játszóhelye lesz – fogad majd végzett színészeket posztgraduális továbbképzés okán, teret biztosít a helyi civil szervezetek profilba vágó programjainak és idegen nyelvű produkciók is színre kerülhetnek a városban élő, tanuló ötezer külföldit figyelembe véve. Mint arról dr. Papp László polgármester csütörtökön tájékoztatott, a pályázatot a megye nyújthatta be, a várossal összefogva dolgozták ki annak részleteit. Elhangzott: a hosszú eljárási rend után 2019 végén, 2020 elején kezdődhet meg a tényleges beruházás.



A debreceni fejlesztés együttműködő partnere a nagyváradi Szigligeti Színház és a Körösvidéki Művészeti Múzeum. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke hangoztatta: alapvető érdekük, hogy minden eszközzel támogassák a cívisváros Európa kulturális fővárosává válását. Több hazai és bihari kulturális intézmény között alakult ki kulturális együttműködés az utóbbi időben, így ha Debrecen nyer, azzal a határon túli megye és az a 650 ezer határközelben élő magyar is.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: fordulatos színművet lehetne írni az eseménysorból, ami a pályázat benyújtási szándéka óta eltelt négy évben történt. Anno négy román, négy magyar megye indult, az egyenként 11,8 millió euróért. (Ehhez a hazaiak tíz százalék kormányzati támogatást kapnak, illetve öt százalék önerőt kell biztosítani.) A kezdeti leegyeztetett projektterveken azonban több megye változtatott időközben, így nehezen megoldható helyzetek sora következett. Emellett Magyarországon az állami támogatások kérdésköre rendezett volt, Romániában nem, emiatt csaknem egy évet csúszott kiírás. Végül hosszas egyeztetés után sikerült egy mindenki számára megnyugtató megoldást találni. Az elnök bejelentette: Bihar és Hajdú-Bihar közös kocsit indít a virágkarneválon.

