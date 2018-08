Felújítják a Lorántffy utca burkolatát

Újjáépítik a Debrecen keleti részén, a Burgundia városrészben, a Kígyó és a Monostor utca közötti húzódó Lorántffy utca burkolatának egyik felét a 2 és a 18 szám között. Nagy Sándor, a környék önkormányzati képviselője a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: a munkálatok során a teljes pályaszerkezetet kicserélik. Az elöregedett aszfaltburkolatot és a beton útalapot is elbontják. Az útépítés előtt a Debreceni Vízmű új ivóvíz-vezetéket és csatornát fektetett le, mely munkákkal augusztus 17-ére készültek el – ismertette Nagy Sándor.

A közművek egy része is megújult

Hozzátette: az új alap építését követően az útfelület friss kopóréteget kap, megközelítőleg 700 négyzetméteren, mintegy 120 méter hosszon. Új útszegélyt is készítenek, a csatorna-fedőlapokat, víznyelőrácsokat szintbe helyezik, melyeknek köszönhetően az esős időjárás esetén korábban tapasztalt vízállások megszűnnek. Az új szegély kialakítása miatt – ahol arra szükség van – a kapubejárók és járdák aszfaltozását is elvégzik. A munkálatok csaknem 20 millió forintba kerülnek, és szeptember végén fejeződnek be. A Lorántffy utca másik felét valószínűleg jövőre hozzák rendbe, hasonló módon.

Nagy Sándor önkormányzati képviselő | Fotó: Kovács Péter

A munkálatok ideje alatt az utcán ideiglenes lezárásokra, forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Ezért az arra járókat arra kérik, mindig a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.

Sokfelé aszfaltoznak a városban

Debrecen önkormányzata az Új Főnix Terv keretében ebben az évben hat utcában – a Kádár dűlőben, a Kardos Albert utcában, a Vígkedvű Mihály utcában, a Szombathy István utcában, a Teleki utcában és a Lorántffy utcában – végeztet nagyfelületű aszfaltozási munkálatokat.

Fotó: Kovács Péter

Ezekre összesen 93 millió forintot költenek. A pénzből megközelítőleg 8500 négyzetméter felületen, másfél kilométer hosszban, általában 70 métertől 500 méterig terjedő hosszúságú útszakaszok újulnak meg. A nagyfelületű aszfaltozások célja az elöregedett és tönkrement aszfaltburkolatok cseréje, új kopóréteg terítése. A munkálatok a Kádár dűlőn, a Kardos Albert utcán, a Vígkedvű Mihály utcán, a Szombathy István utcán és a Teleki utcában már befejeződtek.

