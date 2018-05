Felújításra szorul a Bocskai Kastély Nagykerekiben

Folyamatosan karban tartják, az apróbb hibákat javítják, de ennek ellenére is szükség van a Bocskai Kastély teljes körű felújítására – válaszolta a Napló kérdésére Zilahi Károly, Nagykereki polgármestere. A felújítás lehetőségeiről már tárgyalnak, szeretnék megtalálni a számukra legmegfelelőbb pályázatot, mivel önerőből nem tudnák finanszírozni a munkálatokat. Az épületben múzeum, könyvtár és házasságkötő terem is van, mivel a településen nincs kulturális központ, így még nagyobb szükség van arra, hogy az épület rendezett legyen.

Sok áll előttük

– A vár az 1600-as évek elején épült, az idők során csak romok maradtak belőle, később azonban helyreállították. Az épületet és a kertjét a közmunkásaink tartják rendben. Rendezik a kertjét, nyírják a füvet, illetve javítják a kisebb hibákat. Folyamatos a karbantartás, viszont a falak salétromosak, a tetőt le kell cserélni, a régi nyílászárók helyett is újak kellenek, valamint a fűtés is elavult már. Ennek ellenére a kastély sok látogatót vonz, az elmúlt napokban is több kirándulócsoport járt nálunk – fejtette ki Zilahi Károly.

A polgármester hozzátette, büszkék arra, hogy a településen van egy vár. A kastélyban van állandó kiállítás, a különböző programok révén pedig a látogatók megismerhetik Bocskai István és a vár történetét is.

BR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA