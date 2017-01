Feltscher jöhet, Viana biztosan nem

Úgy tűnik, a DVSC-nél gőzerővel dolgoznak azon, hogy megerősítsék a tabella alsó régiójában tanyázó együttest. A klub hivatalos honlapja arról számol be, hogy egy venezuelai-svájci kettős állampolgárságú játékos érkezett a gárdához tesztelésre.

A 28 éves támadó középpályás, Frank Feltscher a Grasshopper Zürichben nevelkedett, itt is mutatkozott be a felnőttek között. Első két svájci élvonalbeli szezonjában 28-szor játszott az együttesben.

Mint a portál írja, Feltscher később volt az olasz Lecce játékosa is, majd visszatért a helvétekhez, ahol a Bellinzonát erősítette. 2011-től 2014-ig ismét a nevelőegyesületében, a Grasshopperben futballozott, 86 meccsen hat gólt szerzett. Egy szezont eltöltött az FC Aarau csapatában, ahol 21 találkozón lépett pályára, legutóbb pedig a ciprusi AEL Limassolban rúgta a bőrt, 23 mérkőzésen 2 gólt szerzett.

A labdarúgó 18-szoros svájci U21-es válogatott, és 13 alkalommal játszott a felnőtt venezuelai nemzeti csapatban.

Ide tartozó hír, hogy a hét elején érkezett két csatár, a kameruni Justin Mengolo és a kolumbiai Wilmar Jordan Gil továbbra is Debrecenben tesztel.

Viana nemet mondott

Feltscher tehát elképzelhető, hogy Loki-mezt húz tavasszal, Diogo Viana viszont a hírek szerint biztosan nem.

A Don Balon lap úgy tudja, hogy a korábbi utánpótlás-válogatott portugál, aki a CSZKA Szófa jobbszélsője, elutasította a hajdúsági vezetők ajánlatát. A DVSC állítólag 200 ezer eurót fizetett volna Vianáért, amibe a klubja bele is egyezett, de a játékos nem akart Debrecenbe szerződni.

Viana ebben a szezonban 17 mérkőzésen ötször volt eredményes a bolgár bajnokságban. A futballistát jól ismeri a Loki trénere, Leonel Pontes, ugyanis a kétezres években játékosa volt a Sporting utánpótlásában.

Tőzsér az új kapitány

Mint azt megírtuk, a múlt héten a DVSC eltanácsolta csapatkapitányát, Szakály Pétert. Mostanra kiderült, ki lesz az utódja: Leonel Pontes vezetőedző döntése értelmében Tőzsér Dániel viseli a jövőben a piros-fehérek karszalagját.

