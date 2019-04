Féltem a falut

© Fotó: Kovács Péter

Falu vagy város? Nekem egyértelműen falu! Sőt, minél kisebb, annál jobb! Tisztább a levegő, nagy kert, ahonnan tudom, hogy mit eszem, mindenki ismer mindenkit, emberibb kapcsolatok és közösség, no meg a csend. Persze azért bolt legyen, meg óvoda és iskola is, és az sem árt, ha az orvos is ott lakik, aztán a polgármester, és még rajta kívül néhány köztisztviselő. De csak azért, hogy ha baj van – ne legyen – intézkedhessen az illetékes. Kovács Zsolt írása.