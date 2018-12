Féltékenység: őrültség vagy normális reakció?

Az egyik legnépszerűbb téma online pszichológiai portálokon, ugyanakkor a szakembereket négyszemközt is gyakorta megtalálják ehhez hasonló jellegű kérdésekkel. A legtöbb ember bizony volt már éltében féltékeny, gondoljunk csak a testvérek közötti állapotra, mikor egyik gyermek bújik az édesanyja ölébe, és a másik gyermek is rögtön ott terem, és jobbik esetben Ő is odakucorodik Anyukához és a tesóhoz. Jelen cikk leginkább a felnőttkori kapcsolatban előforduló féltékenység témáját járja most körül.

Mi a féltékenység? Szakszerűen megfogalmazva, a féltékenység egy reagálási mód arra, hogy egy értékes kapcsolatot vagy annak minőségét fenyegeti valaki vagy valami. Ilyen magatartást csak és kizárólag értékesnek vélt kapcsolat vált ki. Ez az érték lehet: érzelmi, anyagi, társadalmi. A féltékenységnek többféle összetevőjét lehet megkülönböztetni: Belső összetevők: Kifelé nem látható érzelmek sora, melyekhez társulhatnak bizonyos gondolatok. pl.: fájdalom, harag, irigység, félelem, szomorúság. Fizikai tünetek is jelentkezhetnek: kézizzadás, nehézlégzés, elgyengülés

Külső összetevők: Vagyis a viselkedésformánkban is megnyilvánuló reakciónk: bosszúállás, erőszakosság, nyilvános kibeszélés, stb. A féltékenység kialakulásában közrejátszó tényezők A féltékenységet leggyakrabban egy hajlam és egy kiváltó esemény együttes hatása idézi elő. A féltékenységre való hajlamot befolyásolhatja a kultúra, amelyben felnőttünk (gondoljunk a heves intenzitású szappanoperákra). Fontos az is, hogy milyen családban nőttünk fel, hogyan éltük meg az érzelmeinket, történt-e hasonló eset? Az a tapasztalat, hogy akinek biztonságot adó kapcsolata volt édesanyjával gyerekkorában, az felnőttként kevésbé lesz hajlamos féltékenységre. Akinek kapcsolatait viszont a szorongás jellemezte, mert a szeretett a személy becsapta, vagy érzelmileg nem megfelelően gondozta, a jövőben hajlamos lehet a féltékenykedésre. Maga a féltékenység alakja és intenzitása nagyon sokféle lehet, de legtöbbször a megcsalt felet támogatja a társadalom, a baráti kör, a család. Az ember biztonságérzetét gyakran meghatározza az önbizalma, vagy épp annak hiánya. Minél bizonytalanabb valaki önmagában és a kapcsolatában, annál hajlamosabb a féltékenységre és fordítva. Van különbség a féltékenység és az irigység között? Nagyon sokszor keverik a féltékenység és az irigység fogalmát, egymás szinonimáinak használják, pedig nem jól teszik. A féltékenységben három személy közrejátszása kell: a féltékeny fél, aki "megcsal" és a harmadik fél, tárgya pedig a szerelem, vagy pedig annak az elvesztése. Az irigységben pedig két ember szerepel, ami mögött destruktív érzések bújhatnak meg, ami a másik személyben található irigyelt tulajdonságok elvételére vagy romolására irányulnak. Vagyis a másiknak van, nekem nincs. Előfordulhat olyan is, hogy a féltékenység alatt egyben irigyek is vagyunk, mert a harmadik félnek van valamilyen tulajdonsága, ami nekünk nincs.