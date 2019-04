Feltehetően Banksy-graffiti tűnt fel London belvárosában

Banksy nem erősítette meg, hogy ő készítette volna a képet, amely egy kislányt ábrázol, mellette felirat: From this moment despair ends and tactics begin (Ettől a pillanattól vége a kétségbeesésnek és kezdődik a harc).

Ez a hely az Extinction Rebellion nevű környezetvédelmi kampánycsoport bázisa, melynek aktivistái az elmúlt hetekben a klímavédelemért tüntetnek.

Úgy tűnik, a graffitivel a tiltakozók előtt tiszteleg az alkotó.

Az Extinction Rebellion bristoli csoportja – ebből a városból való Banksy is – a Twitteren azt írta, szerintük a tiltakozók csütörtök esti “záróünnepélye” alatt készült a graffiti.

banksy seems to have paid a visit to #MarbleArch while we were all at the closing ceremony of the #InternationalRebellion at Speaker’s Corner.#ItIsTimeToRebel #Bansky… https://t.co/HjcJBvn03g

— Extinction Rebellion Bristol (@XRBristol) 2019. április 25.