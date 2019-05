Feltámadt a DEAC, még mindig van esély a rájátszásra

A DEAC kezdte jobban a mérkőzést, Boriszov és Amigo kosaraival hamar vezetéshez jutottak. A folytatásban felébredt a házigazda, és egy 11-0-s futással válaszoltak, Berényi Sándor azonnal magához is hívta övéit. Az egyperces szünet után is a Sopron akarata érvényesült Warner hármasával hamar kétszámjegyűre hízott a differencia, sőt Lemar ziccerével már 16-4-et mutatott az eredményjelző. Ivosev fújt ébresztőt két kosárral, de ez sem lassította le Sabáli Balázs tanítványait, taktikusan kosárlabdázva 15 egységnyire növelték fórjukat a negyed végére (27-12).

A második tíz perc kezdetén területvédekezésre váltottak a debreceniek, mely meg is fogta az SKC-t, de a támadások továbbra is akadoztak. A negyed derekán Boriszov jelentkezett egy hármassal, majd tett vissza egy lepattanót, de jelentősen így sem sikerült csökkenteni a különbséget, Lemar vezérletével újra visszaállt az első negyedben kialakult különbség (39-24). A nagyszünethez közeledve Polyák hármasával zárkózott a DEAC, sőt Ivosev távolijával sikerült még közelebb kerülni. A félidő zárása is egyértelműen a cívisvárosiaknak sikerült jobban, Dugat utolsó másodperces hárompontosával visszajöttek a mérkőzésbe (43-37).

A második félidő két hazai kosárral kezdődött, ám a Debreceni Egyetem csapata érezhetően nem akart lemondani rájátszásról szőtt álmairól, a játékosok nagyon motiváltak voltak a pályán. Jól záró védelmükre, és feljavuló támadásaikra alapozva folyamatosan zárkóztak, a negyed felénél pedig Boriszov közelijével a vezetést is átvették (54-55). Nem lassítottak a hajdúságiak a folytatásban sem, nagyszerűen járt a labda támadásban, régóta nem láthattuk ezt a DEAC-ot már a pályán. Amigo hatalmas zsákolásával már hét ponttal is elléptek, így nem csak a győzelemre, de akár az egymás elleni eredményen való javításra is minden esélyük meg volt (62-69).

Jót tett a Sopronnak a rövid szünet, de hiába zárkóztak becsülettel, a Polyák Lászlóék ötven százalék feletti távoli dobásaikkal tartották minimális előnyüket. Mivel Debrecenben 10 ponttal nyert az SKC ezért a hajdúságiaknak ennél többel kellett volna nyerniük az egymás elleni mérleg javításán, a lélektani határt pedig három perccel a vége előtt a mesterien játszó Boriszov triplájával sikerült is átlépni (76-88). Nagyon elkapták a fonalat Berényi Sándor tanítványai, két perccel az órán a montenegrói büntetőivel már 18 volt közte, innentől kezdve csak a különbség volt kérdéses (76-94). Bár a vendéglátók mindent megtettek a felzárkózásért, az újra csapatként harcoló DEAC-ot ezen a napon nem lehetett megállítani. A 99-82-es végeredménnyel nem csak megtörték hat mérkőzés óta tartó nyeretlenségüket, de továbbra is harcban állnak a rájátszásért, még ha nem is a saját kezükben van a sorsuk a hátralévő három fordulóban.

Sopron KC – DEAC 82-99 (27-12, 16-25, 19-32, 20-30)

SKC: WARNER 21/6, Lemar 15, Takács, Wiggins 5, Gordon 15 csere: SUPOLA 18/12, Dénes 2, Molnnár M. 5, Werner.

Edző: Sabáli Balázs

DEAC: DUGAT 17/9, Polyák 6/6, BORISZOV 34/15, IVOSEV 23/9, AMIGO 16 csere: Velkey 1, Bognár, Omenaka 2, Kósa.

Edző: Berényi Sándor

Berényi Sándor: – Nagyon alacsony színvonalú volt az első félidő, nem nagyon találtuk a ritmust. A nagyszünethez közeledve beesett egy-két dobásunk, így maradt esélyünk a folytatásban. Véleményem szerint egy közepes játék is elég lett volna a győzelemhez a fordulás után, de a fiúk óriási energiákat mozgósítottak mindkét oldalon, rég játszottunk ilyen jól, megérdemelten nyertünk ilyen arányban is. Reméljük ez átszakít majd egy lélektani gátat, mindent meg fogunk tenni a rájátszásért a hátralévő fordulókban.

