Feltálalják a Sűrített Paradicsomot

Közös vállalkozásba fogott Perjés Péter és Tamás Nándor, akiket a debreceni zenei életből ismerhet a többség. Előbbi az August Förster énekese volt, valamint a Casanova Night Musical atyja, utóbbi pedig a Bearfood, a Wyrfarkas és a Crocodile Rock frontembere, valamint két kötet szerzője. A muzsikusok most közösen írtak egy könyvet Sűrített Paradicsom címmel, melynek bemutatójára csütörtökön 20 órától kerül sor a Kosárban.

Azonban azon az estén nem csupán a szórakoztató regény kerül fókuszba, hanem a Halhatatlan slágerek című egyórás emlékműsor is, melyet Perjés Péter vezet elő, olyan legendás, elhunyt énekesek szellemét idézve meg, mint például Joe Cocker, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Máté Péter vagy Somló Tamás. A dalok mellett eddig nem ismert érdekességeket is megtudhatunk a zenészek életútjáról.

– Bízunk benne, hogy sokaknak fog tetszeni a produkció – nyilatkozta Perjés Péter. – A mostani bemutatón túl szeretnénk turnézni is a produkcióval, minél több településre, fesztiválra elvinni a műsort. A könyvvel is vannak további terveink, hiszen úgy íródott, hogy később színpadi darabot, vagy filmsorozatot is lehessen belőle csinálni – mondta Perjés, hozzátéve, hogy az est végén kötetlen beszélgetésre, illetve dedikálásra is lesz lehetőség.

HBN

