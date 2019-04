Félszáz világkupaaranynál jár a Sellőlány

Mint arról mi is beszámoltunk, a Debreceni Búvárklub kiválósága az 50 és a 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is magabiztosan győzött. A búvárklub közleménye emlékeztet: a Sellőlány ezzel 2008 óta az 50. és az 51. elsőségét is megszerezte a világkupák 13 éve íródó történetében.

Érdekesség, hogy a 85 egyesület közel 500 versenyzőjét felvonultató mostani verseny volt pályafutása sorozatban 18. fordulója, amikor a két sprinttáv egyikén sem talált legyőzőre, hiszen 2011 óta megszakítás nélkül minden alkalommal elsőként ért célba.

„A sportág nemzetközi történelmében is egyedülálló, hogy valaki ilyen hosszú ideig, minden egyes alkalommal megnyerje a saját versenyszámait, de meg merem kockáztatni, hogy más sportágakban is párját ritkítja ez a teljesítmény. Nem vitás, hogy szépen lassan ikonikus alakjává válik az uszonyos gyorsúszásnak, ráadásul még mindig ereje teljében van, gőzerővel készül a 2021-es Világjátékokra” – dicsérte tanítványát Kókai Dávid edző, aki 12 éve irányítja Petra felkészülését.

„Az elsőre természetesen külön is emlékszem, 2008-ban még Hajdúszoboszlón rendezték a magyarországi fordulót, ahol 100-on országos csúccsal sikerült először ilyen rangos nemzetközi versenyen is nyernem. Utána viszont gyorsan pörögtek az események, engem is meglepett, hogy már túl vagyok az 50 aranyérmen is. Kihívóim persze mindig akadnak, most is vannak ügyes fiatalok, akiknek persze az a fő céljuk, hogy megszerezzék a skalpomat” – mosolygott a kedvenc számaiban jelenleg is világcsúcstartó Senánszky Petra, aki még mindig motiváltnak érzi magát.

„A világkupákat tekintve a 100-at már nem ígérem, de amíg örömet okoz, biztosan úszok még jó pár alkalommal. Két év van a következő Világjátékokig, de addig is szeretnék tovább faragni az időeredményeimből. Ilyenkor ez azért már korántsem könnyű, de szerencsére folyamatosan új kihívások elé vagyok állítva, mindig vannak új edzésfeladatok, a kifogyhatatlan kreativitású edzőm úgysem hagy békén egy pillanatra sem…” – fejezte be nevetve értékelését a jelenleg az idei, júniusi Európa-bajnokságra készülő klasszis.

