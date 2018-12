Felszántja a netet ez a focis videó, és teljesen érthető, hogy miért

A futball örök igazsága, hogy a látványos játékot nem feltétlenül a Real Madrid-Barcelona derbiken, vagy esetleg a Bajnokok Ligája csoportkörében kell keresnünk. Az angol FA-kupában nemrég lejátszódó jelenetsorok ezt az állítást nagyszerűen igazolják.

Szombaton a Wingate & Finchley FC a Dulwich Hamlet FC-vel meccselt. A lenti 19 másodperces klip ebből az összecsapásból származik, a videót Twitteren már több mint 2 millióan látták. Ha végignézzük a felvételt, mi is megértjük, miért száguld végig villámsebességgel a neten.

Here’s the moment you’ve been (secretly) waiting for, the goal line scramble vs @DulwichHamletFC – as mentioned on @btsportscore by @JeffBrazier…

HOW did we not score?! 🙈 pic.twitter.com/yfZd2ZTFwk

— Wingate&Finchley FC (@WinFinchleyFC) 2018. december 15.