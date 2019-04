Felpörgetik a hangulatot Debrecenben

A szórakozni vágyóknak jut rock, pop, de akár mulatós zenére is táncolhatnak egy jót! Debrecenbe jön ugyanis többek között Kis Grófo és a The Biebers, a Road zenekar pedig 15 éves jubileumi koncertet ad! Egy biztos, nem érdemes otthon maradni ezen a hétvégén sem!

Április 11., csütörtök

18.00 óra MinyAbu H2O session – Nagyerdei Víztorony

Április 12., péntek

20:30 óra AWS, Road zenekar jubileumi koncert – Lovarda

Egy pillanat volt a 15 év és

akár vagy ötször ennyi jöhetne még…”

20 óra The Biebers – Nagyerdei Víztorony

Hallhatjátok majd a Minden este, a Dübörög a ház és a Pont most című számokat is, de tőletek is várjuk az ötleteket, hogy mely dalok csendüljenek fel mindenképp a színpadon.

Puskás Peti, Dani és Ekanem Bálint, valamint a zenekar tűkön ülnek, hogy találkozhassanak veletek!

20 óra Esti Kornél lemezbemutató koncert – Roncsbár

A tripla A38-as lemezbemutató után természetesen turnéra indulunk az új Esti Kornél lemezzel, és ebből Debrecen se maradhat ki! Vendég a MADRAPUR.

21 óra Poniklo akusztik – Incognito Club

Poniklo Imrét leginkább az Amber Smith zenekar frontembereként vagy Yonderboi-jal közös daluk („Were You Thinking Of Me?”) révén ismerheti az ország, de írt már poplemezt Hámori Gabriella színésznőnek is, és alkalmi zenekarával, a The Poster Boy-jal 2014-ben Fonogram díjat nyertek, amivel japán akusztikus turnén is jártak.

2016 októberben jelent meg második magyar nyelvű szólólemeze, az Amber Smith-nek pedig 2017 tavaszán jelent meg hetedik, „New” című albuma.

A jól ismert frontember most szólóban – illetve gitár+szinti (Seltsam János – Meztelen Diplomaták) kísérettel, akusztikusan játssza szerzeményeit (és néhány feldolgozást). Az Amber Smith jelenleg új albumon dolgozik, így esélyesen az Incognitóban lehet hallani majd néhány új számot.’’

Április 13., szombat

19:30 óra Ricsárdgír / Orgazmo Postmortem / Flexible Juice – Nagyerdei Víztorony

20 óra Bagossy Brothers Company – Roncsbár

A februárban megjelenő harmadik lemezünk a „Veled utazom” lemezbemutatójával térünk vissza Debrecenbe.

Az új lemez dalai mellett persze a korábbi nagy slágerek is mind megszólalnak:) Találkozunk áprilisban!

Vendég: Chain Bridge Pop

20 óra Mulatós Vigadó 2019 – Nagyerdei Hall

Fellép Kis Grófo, Jolly és Suzy, Bódi Guszti és Margó, Bunyós Pityu és Rostás Szabika

21 óra Retronome – Incognito Club

A Retronome zenekar ismét egy klubkoncerttel örvendezteti meg a nagyérdeműt!

Műsoron a ’80-as évek kopaszkutya korszakát idéző Hobo Blues Band feldolgozások megfűszerezve Jimi Hendrix, Radics Béla, P. Mobil és Deák Bill dalokkal! Persze a saját számok sem maradhatnak el!

23:30 óra Tesco Disco – Nagy­erdei Víztorony

