„Felnőttbarát” szálláshelyek: valódi kikapcsolódás a szülőknek is kell

Akik rendszeresen utaznak, wellnessezni járnak, azok tudják, hogy bizony gyerekekkel mindenhol számolni kell. Felnőttként nekünk kell alkalmazkodni, felvenni a tempójukat, tolerálni a hangulatingadozásukat, emellett természetesen vigyázni az épségükre, ami sokszor nem is olyan könnyű feladat.

Ma már vannak olyan „felnőttbarát” szállodák hazánkban is, ahol a nyugodt környezet biztosítása alapfeltétel. Nem kell gyerekzsivajra ébrednünk, a reggeli kávénkat elfogyaszthatjuk úgy, hogy csak a madarak énekét halljuk a távolból, miközben párunk ölelését élvezhetjük.

Napjainkban azt valljuk, hogy minden szülő, nagyszülő megérdemli a kényeztetést, és ha csak egy rövid időre is, de elszakadhatunk gyermekeinktől pár napra. Lindák Linda pszichológus elárulja azt is, hogy egy párkapcsolatra hogyan hathat, ha a feleknek nincs más dolguk, mint egymással foglalkozni.

Ki kell kapcsolódni

– A gyermekmentes szállodákat alapvetően két csoport veszi igénybe. Vagy azok, akiknek már felnőttek vagy soha nem is voltak gyerekeik, így elszoktak a gyerekzsivajtól, vagy azok a fiatalabb párok, akik éppen abból szeretnének egy kicsit kiszakadni. Jó ötletnek tartom a gyermekmentes szállodákat, színesítik a pihenési palettát. Ahogy van gyermekbarát hotel, miért ne lehetne felnőttbarát is? Ezt egyáltalán nem tartom felháborítónak vagy diszkriminálónak. A saját ismeretségi körömben is többen vannak olyanok, akik nehezen viselik maguk körül a gyerekek szaladgálását, hangoskodását. Megértem azokat a tanárokat, óvónőket is, akik a szabadságukat inkább felnőttek között szeretnék tölteni. Nekik ideális egy ilyen szálloda.

Korrektebb azonban, ha nem a gyermekmentes, hanem a felnőttbarát elnevezést használjuk rájuk”

– mondta a párkapcsolati tanácsadó.

Annyira felgyorsult a világ, az életünk, hogy időnként tényleg szükségünk van a teljes kikapcsolódásra, csendre, nyugalomra. Azt mindenki maga érzi, hogy hogyan tud igazán feltöltődni. Ha valakinek nem fér bele az, hogy gyerekek visítoznak, fröcskölnek mellette a medencében, ki-be rohangálnak a szaunába, vagy éppen egy percre sem lehet leültetni őket vacsora közben, akkor hadd legyen lehetősége olyan szállodát választani, ahol mindezt elkerülheti. Eleinte külföldön voltak elterjedtebbek a felnőttbarát szállodák, de manapság számtalan országban találkozhatunk velük. Ez nem véletlen, a mai modern társadalom egyre szélesebbre kívánja nyitni az élet kapuját, ami régen elképzelhetetlennek tűnt, az mára természetessé vált. Sokkal nagyobb igényünk van a társasági életre, nem élünk burokban, próbáljuk megvalósítani az álmainkat. Egyre inkább próbálunk jobb életet biztosítani magunknak és családunknak. Tudjuk, ahhoz relaxálnunk kell, hogy a hétköznapokban ki tudjuk magunkból hozni a maximumot, muszáj a szellemi és fizikai pihenés, ez pedig sokaknak csak gyerekek nélkül megy igazán.

Kettesben

– Párkapcsolati szempontból is jónak találom az ötletet. Nagyon hasznos, ha a házastársak időnként kettesben, gyerekeik nélkül is tudnak pihenni. Az ideális az lenne, ha nem korlátoznák a lehetőségeket az anyagiak, ha a párok minden hónapban egy hétvégét és egy évben egy hetet kettesben tudnának tölteni. Amikor együtt nyaral a család, az idő, energia, figyelem legnagyobb részét a gyerekek töltik ki, a felnőttek alig tudnak odafigyelni egymásra. Sokszor fáradtabbak a nyaralás végére, mint amikor elindultak. Egy felnőttbarát szállodában viszont teljes egészében egymással törődhetnek. A közösen szerzett élmények megerősítik a kapcsolatot, a pozitív emlékek a nehezebb időkben is erőt adhatnak a problémák megoldásához. Vannak olyan felnőttbarát wellness hotelek, amelyek nemcsak a csendet, nyugalmat biztosítják, hanem romantikus szolgáltatásaikkal is igyekeznek a párkapcsolatokat gazdagítani.

Az együtt töltött idő lehetőséget teremt a beszélgetésre, egymás alaposabb megismerésére is, hiszen a mindennapi rohanásban szinte alig kommunikálnak a házaspárok”

– hangsúlyozta Lindák Linda.

A gyerekek érdekében

Nem mindenkinek adatik meg az, hogy a párjával rendszeresen közösen eltöltsön egy hétvégét, ezért minden pillanatot ki kell használni, megélni az adandó alkalmakat. Nem rohanhatunk mindig fejjel a munkának, nem érezhetjük rossz anyának, apának azért magunkat, mert a nagyszülőkre mertük bízni a gyermekeinket. – A kettesben töltött hosszabb idő egyébként eleinte akár konfliktushoz is vezethet. Ettől nem kell megijedni. Az az oka, hogy a legtöbb pár a hétköznapokban nagyon kevés időt tölt együtt, így hirtelen nem is tudják, mit kezdjenek egymással, miről beszélgessenek, így könnyen viták robbanhatnak ki. Újra össze kell szokniuk, egymásra kell találniuk. Sokaknak, főleg az anyukáknak, lelkiismeret-furdalásuk van, ha a gyerekek nélkül mennek el nyaralni. Pedig valójában a kicsik érdekét is szolgálja a nélkülük töltött idő. Ezalatt a szülő fel tud töltődni és otthon megújult energiákkal, felfrissülve, türelmesebben tud foglalkozni gyermekével – tette hozzá a pszichológus.

– Nagy Emese –

