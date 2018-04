„Félmaratonnal” kezdődött a DESZKA

A Nyílt Fórum – a Színházi Dramaturgok Céhének szervezésében – nyolc, most készülő drámát mutat be a szerzők és szakmai mentoraik segítségével a kilenc napig tartó DESZKÁ-n. A kortárs magyar drámák idei seregszemléje huszonöt előadást lát vendégül. Az esti nyitóelőadás – a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának előadása – Kemping címmel a fesztivál díszvendége, Háy János művei alapján készült.

Fotó: Molnár Péter

A válogatók ebben az évadban is a teljes Kárpát-medence kortárs szerzőjű előadásaiból szelektáltak, így három romániai, egy szerbiai és egy szlovákiai kortárs magyar szerzőjű előadás is látható lesz a fesztiválon az anyaországból érkező tizenkét vidéki és hét fővárosi produkció mellett. A fesztiválra az utóbbi években idegen nyelvű előadások is érkeznek. Az idén lengyel nyelven, felirattal tekintheti meg a közönség Visky András: Pornó című darabját egy különc erdélyi színésznőről. Az előadásokat értékelő szakmai beszélgetések mellett április 9-én Závada Péter költővel, 11-én Háy János íróval, 12-én pedig Kiss Csaba drámaíró, rendezővel hallhatnak beszélgetést a fesztivál résztvevői. Április 13-án a színházi könyvek kiadója, a Selinunte Kiadó mutatkozik be.

A DESZKA Fesztivál műsora ezen a linken elérhető.

