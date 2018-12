Fellobbant a harmadik gyertya lángja

– Hétről hétre egyre nagyobb lesz körülöttünk a fény, amely karácsonykor éri el teljes ragyogását. Akkor csillaggá változik, s felragyog az égen, hogy utat mutasson nekünk, és elvezessen minket Betlehembe – hangzott a diákok műsorában.

Ezúttal a hatodik évfolyam tanulói adtak rövid műsort, mellyel igyekeztek olyan hangulatot teremteni, ami a gyermeki lelket is közelebb viheti a Megváltó születéséhez. A szereplők maguk fogalmazták meg, mi mindent tennének, ha csak egyetlen napra is angyallá változhatnának. Társaikat is arra kérték, hogy karácsony előtt váljanak angyalokká, és cselekedjenek jót önmagukkal, társaikkal, szeretteikkel, vagy bárkivel, aki közel áll hozzájuk. A harmadik gyertyát Mikáczó Réka gyújtotta meg.

– Kedves Zilahi Enikő –

