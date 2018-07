Fellendülést várnak az autópályától a bihariak

Az M35-ös új részén az aszfaltozó gépsor már Derecske közelében teríti a burkolatot. Berettyóújfalu és Nagykereki között elsősorban földmunkák folynak. (Ott még a régészek is javában dolgoznak.)

Az M35-öst már idén decemberben át szeretnék adni. Az M4-es két ütemben készül, az első munkálataival jövő januárra, a másodikkal 2020 első negyedévében akarnak végezni.

Az érintett bihari kistelepülések általunk megkérdezett polgármesterei és lakói abban bíznak, hogy a sztrádán keresztül sokkal közelebb kerül Debrecen, és hosszabb távon munkahelyeket teremtő befektetők érkeznek majd a térségbe.

A román oldalon egyelőre nem építik a Nagyváradra vezető utat.

Amint autónk elhagyja Berettyóújfalut és agyonfoltozott mellékutakon Románia felé kanyarodunk, Hajdú-Bihar legszegényebb részére érünk. 30-40 évet lépünk vissza az időben. Az egymáshoz közeli kicsi településeken a házak többsége aprócska és rossz állapotú, szemmel látható a szegénység. A felzárkózásra most reményt elsősorban a már javában épülő M4-es autópálya ad, mely pont ezen a részen halad majd keresztül. Polgármestereket és ott lakókat arról kérdeztünk, hogy mire számítanak.

Sokkal közelebb Debrecen

Először a 863 lakosú Gáborjánban jártunk, ahol Mező Gyula polgármester a sztrádaépítkezésen elmondta: mivel tőlük mindössze 200-250 méterre húzódik majd az új nemzetközi főút – amire külön felhajtójuk is lesz –, nagy fejlődést remél 2020 után.

– A sztrádának köszönhetően sokkal könnyebben tudunk majd közlekedni, mint most. Debrecenbe jelenleg nagyjából 1 óra alatt lehet eljutni. Ha kész lesz az autópálya, ez 20 percre rövidülhet. Vagyis könnyebbé válhat az ottani munkavállalás is – jelentette ki. Mező Gyula szerint a befektetőknek is sokkal szimpatikusabbá válhatnak, mivel a román határ közel van hozzájuk. A nagy építkezésnek máris van kézzel fogható eredménye, a munkanélküliség most szinte teljesen megszűnt náluk.

Ezután az egyik helyi kis élelmiszerbolt felé vettük az irányt, ahol egy eladóval elegyedtünk szóba. A középkorú férfi arról beszélt, hogy Berettyóújfaluból jár át minden nap dolgozni. – Az autópálya praktikus lesz, mert bekerül a nemzetközi körforgásba Gáborján.

Remélem, az elkészülte után a 42-esen csökken a balesetek száma, mert a forgalom nagy része nyilván ide fog átterelődni”

– fogalmazott. Katona Tibor szerint a sztrá­da, a határ közelsége elsősorban a szállítmányozással foglalkozó cégeket vonzhatja majd oda. Szerinte iparra is nagy szükség lenne, a mezőgazdaságból ugyanis nehéz megélni. Az, hogy az embereknek itt kevés a pénze, a bolt fogalmán is látszik, hónap végén már alig vásárolnak – mondta.

A következő megszólított egy éppen a gáborjáni játszótér füvének nyírásával foglalkozó közmunkás volt, aki a kedvünkért néhány perc pihenőt tartott. Úgy vélte, hogy az M4-esnek köszönhetően lecsökken majd a Gáborjánon áthaladó forgalom. – Mivel sokat biciklizek, remélem, a sztráda mellé kerékpárutat is építenek. Egyébként az autópálya nemcsak Magyarországnak, hanem Romániának, sőt még Szlovákiának is jó lesz – fejtegette Szabó István.

Hangsúlyozta, hogy egy olyan gyárat kellene Gáborjánba telepíteni, ahol egyszerű, betanított munkát lehet végezni.

Ingázás, elnéptelenedés

A szintén az M4-es közelében található Bojt község polgármestere, Bereginé Szegedi Hajnalka azt sajnálja, hogy nem kapnak saját lehajtót. Náluk egy olyan felüljárót alakítanak ki, amelyen ők tudnak majd átmenni az új út fölött, illetve pihenőhely lesz a közelükben.

Abban reménykedünk, hogy az autópálya közelsége majd munkahelyeket teremtő vállalkozókat csalogat ide, melyeknek köszönhetően könnyebbé válhatna az itt lakók élete. Sajnos, sok a közfoglalkoztatásban dolgozó munkanélküli nálunk”

– ismertette a 608 lakosú település vezetője. Kifejtette: most sokan járnak Bojtról messzire, például Budapestre dolgozni. Ha lenne itt egy gyár, talán nem ingáznának ennyien és megszűnne az elnéptelenedés. Bereginé Szegedi Hajnalka még annak is örülne, ha nem pont hozzájuk, hanem valahová a szomszédba érkezne beruházó.

Nagy esély Váncsodnak is

– Előnyös lesz nekünk az autópálya. A 42-es és a 47-es utakat tehermentesíteni fogja. Sajnos, ha ott baleset van, most hozzánk terelik az autókat, aminek nem örülünk – emelte ki Szalay Csaba, Váncsod első embere. Hozzátette: az M4-es egy esély Váncsodnak; az autópályák 30 kilométeres körzetében gazdasági fellendülés tapasztalható. A falutól mindössze 300 méterre fut majd a két aszfaltcsík. – Nagyon bízom abban, hogy a határ közelsége miatt is megjelenik a tőke nálunk és az ingatlanárak is emelkednek. Az a tervünk, hogy ipari parkot hozunk létre az autópálya mellett – ismertette Szalay Csaba.

A váncsodi posta közelében sétált az idősebb korosztályhoz tartozó Hiripi József, amikor megszólítottuk. Ő azt fejtegette, hogy ez az autópálya sajnos, egyelőre a semmibe fog vezetni, mert a határ túloldalán, román oldalon nem épül a folytatása. Úgy vélte, hogy a sztráda rövid távon nem garancia a befektetők érkezésére, talán majd hosszabb távon. Ugyanakkor már most is 25-30 olyan család él a faluban, akik Romániából érkeztek és visszajárnak oda dolgozni – mondta.

A váncsodi iskola udvarán végül Ajtai József azt mondta, hogy az autópálya nagyon jó lesz majd, mert a mostani rossz utakon hamar tönkremennek az autók. – Rendes munkahely is nagyon kellene ide, nemcsak mezőgazdasági idény-, meg közmunka. Olyan gyárra lenne szükség, ami rendes megélhetést biztosítana, az 54 ezer forintos közmunkabér nagyon kevés – jelentette ki.

