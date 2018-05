Felkészült szakemberek a leendő apparátusban

Volt a lakóhelyén, Sárrétudvariban iskolaigazgató, majd települése polgármestere, ahonnan a Parlamentbe, az akkori Püspökladány központú választási körzet országgyűlési képviselői helyére, illetve a megyei közgyűlés elnöki székébe vezetett az útja Bodó Sándornak, aki most a hajdúszoboszlói körzet országgyűlési képviselőjeként államtitkári megbízatást kapott a Varga Mihály vezette, nyolc év után ismét felállt Pénzügyminisztériumban. Az ágazati miniszter Bodó Sándorra a hazai foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárként számít ebben a választási ciklusban.

Összhangban

Eddigi munkáim is olyanok voltak, hogy számos alkalommal kellett már segítséget adnom, láttam nehéz élethelyzeteket, azokat kollégáimmal igyekeztem megoldani. És most államtitkárként szembesülhetek ilyen problémákkal.”

– Az államtitkári apparátust gyakorlatias, felkészült szakemberekből állítom majd össze. Az országgyűlési képviselői munkámat, remélem, nem befolyásolja majd az új megbízatásom. A kettő abszolút összeegyeztethető, képviselőtársaim között is vannak államtitkárok. Meg kell találni az összhangot, az erőt beosztani – válaszolta a Napló kérdésére Bodó Sándor államtitkár.

Szakmai egyeztetések előtt

A terveiről, feladatairól is kérdeztük a politikust, aki elöljáróban elmondta, hogy az előző választási ciklusban az ugyancsak Varga Mihály által vezetett Nemzetgazdasági Minisztériumnál volt a foglalkoztatáspolitika, amely most átkerült a Pénzügyminisztériumhoz. A napokban megtörtént a miniszter bizottsági meghallgatása, ahol Varga Mihály beszélt a foglalkoztatási terveiről is. A feladat végrehajtását az államtitkárságra osztotta.

Tornaterem avatón szűkebb hazájában, Sárrétudvariban, 2017 őszén | Fotó: Matey István

– Láthatjuk, hogy Magyarország foglalkoztatása terén kedvező a tendencia, alacsony szintű a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,2 milliót. Ezek olyan tények, amelyeknek már a megtartása is eredmény. De most a fő feladat, amit meghallgatásakor Varga Mihály is megfogalmazott, hogy tovább kell növelni a foglalkoztatást. Ez határozza meg leginkább az államtitkárság tevékenységét. A közmunkából minél több embert át kell tenni a munkaerőpiacra, hiszen a gazdaság résztvevői jószerivel már nem találnak munkaerőt. A nők foglalkoztatása még kevésbé sikeres, főleg vidéken és Kelet-Magyarországon. Az idősek közül sokan szeretnének teljes vagy részmunkaidőben dolgozni, miközben az is előfordul, hogy aktív korúak részmunkaidőben akarnak pénzt keresni. A lehetőségeket még ki kell munkálni; hosszútávú, szakmai egyeztetéseken keresztül vezető történnek ezek – hangsúlyozta Bodó Sándor államtitkár.

Kovács Zsolt

