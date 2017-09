Felkészülési tornát rendez a DEAC

Az elmúlt héten két zárt kapus felkészülési mérkőzést is játszott Berényi Sándor együttese, előbb csütörtökön a tavaly még a B-csoportban nagy rivális Nyíregyházát győzték le, majd a Szolnoki Olajtól szenvedtek vállalható vereséget.

– A két mérkőzés annyiban volt hasonló, hogy a támadásaink akadoztak, sokszor megállt a labda, nem nagyon éreztük még egymást, ami a felkészülés ezen szakaszában teljesen normális. A Nyíregyháza ellen még nem vittünk elég energiát a védekezésbe, elég dekoncentráltak voltunk, de a Szolnok ellen már ebben is sokat javultunk. A hétvégi tornán sem várható még látványos javulás, hiszen Jahmal Jones személyében újabb játékos csatlakozik a kerethez, a cél az, hogy minél inkább összecsiszolódjon a keret –mondta a szombattól hétfőig tartó eseményről Berényi Sándor.

A két héttel a bajnoki rajt előtt megrendezett tornán már teljes lesz a DEAC kerete, ráadásul az A-csoport alsóházához tartozó Jászberény elleni mérkőzés már reális képet adhat a csapat valódi erejéről. -A héten gyakorolt elemeket már szeretném látni a mérkőzések alatt is, hiszen viszonylag sok energiát fektetünk most a támadások felépítésére. Remélem, hogy frissebben is mozognak majd a játékosok, hiszen valamennyivel kisebb terhelést kapnak, mint az elmúlt időszakban. Az eredménnyel kapcsolatban még mindig nincsenek elvárásaim, viszont szeretném, ha játékban előrelépnénk a múlt hetihez képest. –zárta szavait a debreceni vezetőedző.

– debka.hu –

A DEAC Kupa programja

szeptember 16. szombat:

15:30 BC Timisoara (román) – Jászberény KK

18:00 DEAC – Tsmoki Minsk (fehérorosz)

szeptember 17. vasárnap:

15:30 Jászberény – Tsmoki Minsk (fehérorosz)

18:00 DEAC – Timisoara (román)

szeptember 18. hétfő:

15:30 Timisoara (román) – Tsmoki Minsk (fehérorosz)

18:00 DEAC – Jászberény

VISSZA A KEZDŐOLDALRA