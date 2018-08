Az idő múlásával minden ragyogás megkopik, állandó jelleggel szükség van a „fényesítésre”. Véleményem szerint a Szent István körül kialakult kultusznak nemcsak az augusztus 20-ai ünnep tett/tesz jót, hanem az a rockopera is, amely Szörényi Levente és Bródy János zsenialitását tükrözi. A kultikus mű könnyen belopta az emberek szívébe magát, még azokat is meghódította, akik a történelmet száraz tények felsorolásának tartják. A zenés darabról annyit, hogy a számait még ma is játsszák a rádiók.

Az államalapításhoz képest csak rövid időutazásra volt szükségem ahhoz, hogy felidézzek egy nyolcvanas évek végén átélt történetet. Keresztszüleim hosszas dilemma után meghozták azt a komoly döntést, miszerint nem Magyarországon akarják leélni az életüket. Akkoriban nem ment olyan könnyen az országváltás, mint manapság, így titokban, fű alatt kellett intézniük mindent. Természetesen a gyermekeik sem tudhattak a nagy utazásról semmit előre, így búcsúzkodás nélkül hagytak hátra mindent és mindenkit. Mielőtt későbbi lakóhelyükre, Ausztráliába mentek volna, Ausztriában kellett táborozniuk, ahol meglátogathattuk őket. Az első nap estéjén videózni invitáltak az unokatestvérek, s meg sem kérdezték, mit szeretnénk nézni, máris indították az István, a királyt. Húgommal szájtátva hallgattuk őket, hiszen szóról szóra tudták a teljes film szövegét. Mint később megtudtuk, miután elhagyták az országot, minden áldott nap legalább egyszer megnézték a rockoperát, ezzel csökkentve a honvágy égető érzését, s erősítve magukban a magyar öntudatot.

„Felkelt a napunk, István a mi urunk / Árad a kegyelem fénye ránk / Hálás a szívünk, zengjen az örömünk / Szép Magyarország, édes hazánk.”

– Boros Norbert –

