Felfüggesztett börtön az újfalui ápolónő támadójának

A bíróság elfogadta a vádirati tényállást. Eszerint B. Pétert ittas állapota miatt 2016. január 1-jén hajnalban az Országos Mentőszolgálat a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház sürgősségi ambulanciájára szállította. Kezelése az osztály sokktalanító helyiségében lett volna, amelyet az ügyeletes orvos megérkezéséig két ápolónő kezdett meg. A vádlott érkezésétől kezdve agresszív volt, kiabált, trágár szavakat használt. Miután a vizsgálóágyra feküdt, az egyik ápolónő felhúzta a pólóját, hogy EKG vizsgálatot végezzen. B. Péter azonban kezével hadonászni, lábaival rugdosni kezdett, az EKG vezetékeit látva ugyanis azt hitte, hogy le akarják őt kötözni. B. Péter leszállt az ágyról, dulakodni kezdett az ápolónővel, olyan szinten, hogy a sértett egyenruhája is elszakadt. Az asszony elesett, mire a férfi rátérdelt a derekára, és kezét ökölbe szorítva ütésre emelte. Az ütést a vizsgálóban lévő másik ápolónő akadályozta meg. Miután a sértett felkászálódott a földről, a vádlott megint nekitámadt. Jobbra-balra ráncigálta, míg az asszony újra a földre került. A vádlott ismét meg akarta ütni az ápolónőt, de kolléganője újfent közbelépett és megakadályozta az ütést. A vádlott végül visszafeküdt a vizsgálóágyra, de tovább szidalmazta a két nőt. Az ápolók értesítették a kórház biztonsági szolgálatát, akik kihívták a rendőröket. A vádlott még az ő jelenlétükben is folytatta a szidalmazást, így ellátása után bevitték a kapitányságra. Drogtesztet is végeztek nála, de az negatív lett, a vádlott véralkoholszintje ugyanakkor 0,39 ezreléket mutatott.

A vádlott vallomásában elmondta: életében először rúgott be 2015 szilveszterén, és olyan rosszul lett, hogy állapota miatt hozzátartozóinak mentőt kellett hívniuk hozzá. A történtekből semmire nem emlékszik, és megbánta, hogy így viselkedett.

A Berettyóújfalui Járásbíróság az ügy első tárgyalásán hirdetett határozatot, amelyet minden érintett tudomásul vett, így az ítélet jogerős.

– Debreceni Törvényszék –

