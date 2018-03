„Felforgatta” a falu életét az új lelkész

Könnyekkel a szemében eképpen imádkozott Vida Máté református lelkész 2015. augusztus elsején este.

Most 2018. márciusát írjuk. A fiatal lelkész természetesen végzi a mindennapi egyházi teendőket, ám munkája az élet számos területén is tetten érhető: a parókia felújítása csaknem befejeződött, a lakosság mintegy 10 százaléka jár az istentiszteletekre, három korcsoportnak tart bibliaórát, karácsonyi koncertsorozattal, betlehemezéssel, mézeskalácssütéssel készültek az év végi ünnepekre, elkezdődött az ingyenes zongoraoktatás, gyermektábort szervezett, bekapcsolódott a munkahelyteremtő programba, egy turisztikai konzorcium tagjaként pedig bemutathatóvá teszi az egyháza, valamint a Bocskai család szellemi és tárgyi örökségét. Vida Máté életében azonban nemcsak a kismarjai tevékenysége érdekes, hanem az sem mindennapi, ahogyan ő a mintegy 1300 lakosú kis faluba került.

Jól meggondolta, maradt!

– Bagamérban nőttem fel, iskoláimat Debrecenben végeztem, majd Biharkeresztesre kerültem segédlelkésznek – kezdi a történetét Vida Máté.

Kismarjával annyi kapcsolatom volt, hogy Biharkeresztesről hazafelé átmentem a szélén, és tudtam róla, hogy az az a falu, ahol hetvennel át lehet hajtani.”

Fotó: Kovács Péter

– 2015-ben Vad Zsigmond esperes hívta fel a figyelmem Kismarjára. Kérte, nézzek szét a faluban, szívesen lennék-e ott lelkész. Tekintsem meg a templomot és a parókiát is. Kijöttem, leparkoltam a templom előtt, az megtetszett, a mögötte lévő, a székelykapuval nyíló, kívülről is tágasnak látszó új épület meg különösen. Gondoltam, az a parókia. Hívtam az esperest, hogy igen, szívesen jönnék Kismarjára. Vad Zsigmond visszakérdezett, hogy jól meggondoltam-e? Persze – válaszoltam. Néhány nap múlva már a parókia kulcsaival jöttünk vissza. Akkor döbbentem rá, hogy miért mondta az esperes, hogy jól nézzek szét és jól gondoljam meg a maradásomat. A parókia ugyanis nem a székelykapus új épület volt (az a Bocskai irodaház), hanem a templomtól jobbra lévő, 30 éve vakolatlan, elég rossz állagú épület. Még lett volna visszaút, de maradtam.

Hitélet és kultúra

– A parókia épületén a legszükségesebb munkálatokat elvégeztük, így az ma már jó állapotban van. Ugyanakkor hozzáfogtam a lelkészi munkámból adódó feladatok ellátásához, köztük a közösségek szervezéséhez, valamint az egyházközség bekapcsolásához a falu egyébként pezsgő kulturális életébe – folytatta Vida Máté. – Elkezdődtek a Biblia órák az általános iskolás, a 17–25 éves korosztálynak, valamint a felnőtteknek. Három zongoratanár, egy népi énekes vezetésével 28 gyerek és négy felnőtt részére ingyenes zongoraoktatás indult. Ez most technikai okok miatt ideiglenesen szünetel. A derecskei kormányhivatal segítségével bekapcsolódtunk a fiatal felnőttek munkahelyteremtő programjába. Az egyházközösségünk alkalmazásában két fiatal felnőtt állt, mindketten továbbtanultak. Öt személy dolgozott nálunk közfoglalkoztatottként, szereztek munkatapasztalatot. Egyik közülük szintén továbbtanult és Budapesten dolgozik, míg egy másik most mezőőr Kismarján.

Fotó: Kovács Péter

Vida Máté elmondta azt is, hogy közösségük nyitott azok irányába is, akik nem nyitottak az egyház felé. Az ő számukra is elérhetőek a rendezvényeik. Ezek közé tartozott az adventi időszakban megtartott öt koncert a szépen felújított templomukba, valamint a betlehemezés. A betlehemi csodatörténetet 25 családhoz vitte el Ferenczi Tünde helyben tanító tanárnő színjátszós csoportjából 14 gyerek. Ugyancsak az év végi ünnepkörhöz kapcsolódva 1200 darab mézeskalácsot sütöttek a parókián szervezett alkalmakkor. A sütemények a karácsonyi csomagokba kerültek; 200 egyedülálló idősnek tudtak segíteni. Az ajándékok összeállításában Derecskéről, Debrecenből és Ausztriából is érkeztek adományok. Tavaly nyáron két, egyhetes nyári tábort tartottak, ezt hagyománnyá szeretnék tenni.

– Az Egyházközség jó kapcsolatot ápol a Magyar Református Szeretetszolgálat mellett a MÁLTAI Szeretetszolgálattal, Lánczi Ferenc járási mentorral és Molnár Tamás járási koordinátorral. A két Szeretetszolgálatnak, debreceni vállalkozóknak és tehetősebb magánszemélyeknek köszönhetően 2017-ben több mint 4 tonna adományt tudtak szétosztani a településen élő rászorulók között. Ebből 1,5 tonna élelmiszer, a többi elektronikai készülék (mosógép, hűtő), bútor illetve jó minőségű használt ruha volt – tette hozzá Vida Máté.

Attól függ, milyen az idő

– Az általános iskolával, az óvodával kiváló, az idősek otthonával és a polgárőrséggel jó a kapcsolatunk, a települési önkormányzattól sok segítséget kapunk. A Kismarja Közösségéért Egyesület rendszeres támogatója és résztvevője az egyházi alkalmainknak, mint ahogy a települési konyha is – beszélt a közössége helyi kapcsolatairól a lelkész.

Fotó: Kovács Péter

– Az istentiszteletekre a lakosság mintegy 10 százaléka jár, a jelenlétük erősen időjárásfüggő, továbbá a vetés- és a betakarítás időszakában is kevesebben jönnek el. Az azonban mindenképpen beszédes tény, hogy a templomunkban lévő Bocskai szülei kriptája körüli hét úrasztali virágtartóból soha nem fogy ki az élővirág.

Egyedülálló akusztika

– Szeretnénk, ha kulturális központtá válna Kismarja, amely földrajzi tekintetben éppen félúton van Debrecen és Nagyvárad között. Főleg a két nagyváros értelmiségét szeretnénk kicsábítani egy-egy rendezvényünkre, leginkább komolyzenei koncertekre, merthogy a templomunk akusztikája egyedülállóan kiváló – fejtegeti terveit Vida Máté, aki arról is beszél, hogy a távolabb lakók között is mind kedveltebb esküvői helyszín a templom, illetve a hozzákapcsolódó többfunkciós közösségi tér.

A végső cél a templomtorony lesz

Köztudott: Kismarján jó értelemben vett Bocskai-kultusz van, ugyanis az erdélyi fejedelem szülei az országhatár menti kis település református templomában elhelyezett kriptában alusszák örök álmukat.

Bocskai István pedig életében kedves szülőhelyének nevezte az akkor Kismária néven jegyzett települést, és nagyvárosokéval megegyező kiváltságokat adományozott Kismarjának.

A történelmi és az egyházi hagyományok, értékek, a lelki örökség megőrzésébe, bemutatásába is bekapcsolódik a református egyház. – Egy turisztikai út kiépítése projektben konzorciumi partnerek vagyunk. 91 millió forintot fordíthatunk Kismarja turisztikai fejlesztésére. Helyreállítjuk a templomtornyot, tárlókat állítunk ki, tájékoztató táblák lesznek, amelyeken mások mellett Bocskai és Kismarja, valamint Bocskai és a magyarság kapcsolatát mutatjuk be. A túra a templomtoronyban végződik. A munkálatok ez év őszén fejeződnek be – tájékoztatott Vida Máté.

– Kovács Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA