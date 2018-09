Felfigyeltek az okos élelmiszerekre

A debreceni vállalkozás 17 éve indította útjára kutatási programját, amelynek célja alapvető és bizonyítottan egészséget támogató élelmiszerek kifejlesztése volt.

Milliókat érint

– A Smart Food kutatási program eredményeként napjainkra négy sütő- és édesipari brand született. Ezek közül kettő olyan funkcionális emésztési rendellenességek tüneteit enyhíti, amelyek 1, illetve 1,5 millió embert érintenek hazánkban. Az érintettek 90 %-a 18 és 49 év közötti. Tehát munkaképes korúak, akiknek a hétköznapjait, életminőségét megrontják ezek az emésztési diszkomfortok. A harmadik termék 3 millió honfitársunkat érinti, akik valamilyen szív- és érrendszeri megbetegedéssel lehetnek a jövőben veszélyeztetettek. Ehhez a brandhez tartozó termék speciális összetevői révén a szív-koszorúér megbetegedés kialakulásának egyik kockázati tényezőjét képes jó irányba befolyásolni – tájékoztatott Szakács Tamás, az Okos Élelmiszerek Kft. ügyvezetője, aki hozzátette, a koncepció egyik lényeges szakmai eleme, hogy a kedvező élettani hatást szolgáltató termékek finomak és teljes gasztronómiai értékűek legyenek.

Jól fogadta a piac

A vállalatcsoport negyedik termékének – a piacra vezetett termékkör első tagjának – okos cipó verziói úgy tűnik, eleget tettek az ígéreteknek. Bő egy év alatt a termékeknek többszáz milliós piaca alakult ki, döntőrészt a kelet-magyarországi régióban. – Ezekbe a cipókba egy speciális összetételű vitamin- és ásványianyag-kombináció kerül, melyet a cégcsoport egyik leánycége gyárt. A felhasznált bioaktív anyagok többek között alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak az immunrendszer megfelelő működéséhez, a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez, a csontozat, a haj és a bőr normál állapotának a fenntartásához. Ez a termékkör Magyarországon mintegy 6 millió potenciális fogyasztó számára készül és országos elterjesztéséhez a cég speciális termelői piaci franchise-rendszert dolgozott ki. A nem a Hajdúsági Sütödék-csoporthoz köthető első partnerük a közelmúltban már el is kezdte az okos cipók gyártását és forgalmazását az ország középső és észak-nyugati területein – fogalmazott Szakács Tamás, aki egy hatalmas sikerről is beszámolt: – A kormány innovációt támogató törekvéseivel összhangban a napokban jelent meg „A 100 legérdekesebb magyar innováció, 2018” című exkluzív kiadvány, amelybe beválasztották a Smart Food-koncepciót is.

Az elismerésről érdemes tudni, hogy az évente megjelenő, idén több mint 230 oldalas magazin egyedülálló Magyarországon, az ebbe a körbe bekerülő innovációk jogosulttá válnak az erre utaló jelzést termékeiken, szolgáltatásaik megjelenítésén feltüntetni. A szerkesztők és a neves tagokból álló szakmai zsűri szándéka szerint ebben a periodikában csak olyan innovációk számára biztosítanak bemutatkozási lehetőséget, amelyek nagy figyelemre tarthatnak számot, jelentős nemzetgazdasági előnyökkel bírnak és akár nemzetközi karriert is befuthatnak. A kezdeményezésnek különös súlyt ad az a kormányzati felismerés és törekvés, miszerint az innováció korunk egyik legfontosabb tényezője.

Lesz folytatás

Ezek a cipók azonban csak az első fecskék, amelyeket újabb okos élelmiszerek bevezetése követ majd a piacon. Az innovátor cégcsoport a brand termékeinek bővítése mellett még idén újabb tagját dobja a piacra. E különleges kenyér annak a közel 1,5 millió magyar embernek nyújt majd segítséget, akiknek valamilyen okból rendszeresen, vagy visszatérően lelassult az emésztési tranzitja. Figyelemre méltó, hogy az ilyen problémákkal küzdők több, mint 70 %-a nő.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA