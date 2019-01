Felfelé ívelő csillag

Aktív éve volt 2018 a Hajdúnánáson született Orosz György humoristának. A cívisvárosban már jól ismert egykori (rádiós) hang mellé már arc is párosult az évek folyamán. Az ország 2010 szilveszterén figyelt fel rá, amikor a TV2 Frizbi című műsorában megnyerte a Stand up comedy versenyt, ahol a zsűriben a Boros–Bochkor páros mellett Nacsa Olivér is helyet kapott. Innentől Orosz Gyuri karrierje folyamatosan ívelt felfelé. 2011-től rendíthetetlenül szerepel a Comedy Central csatorna stand-up műsorában, és 2012 óta a nagy múltú Rádiókabaréban is ontja a poénokat. Az RTL Klub is felfigyelt a tehetségére, és szerződést kapott a kereskedelmi csatorna Showder Klub című műsorában, melyben mai napig szintén láthatjuk. Nem sokkal később megalapította a KO MEDIA STUDIO-t, amely ma már Stand Up Comedy Humortársulat néven működik. Ő a művészeti vezetője, párja, Kállai Kriszta pedig a művészeti menedzsere, producere.

A tavalyi évben sem kopott a humorista szerencsecsillagának fénye, ugyanis az év első felében New Yorkban jártak párjával, ahova nem csak fellépés miatt érkeztek, hanem pihentek is. De a meglepetés még az óceán fölött megtörtént, mivel a humorista a fellegek közt kérte meg párja, Kriszta kezét, még szebbé varázsolva az álomnyaralást. A műsorvezetőből humoristává avanzsált Orosz Gyuri nevét már nemcsak a tévé képernyőin, hanem forgatókönyv-, illetve novellaíró szerepkörben is láthatjuk. – A legújabb hobbim a sci-fi novellák írása, amiből az elsőt le is hozta a Galaktika magazin. Amikor a könyvhéten ott ültem a kis dedikáló székemben, és Nemere István gratulált, akkor rájöttem, hogy ez kezdete valaminek – nyilatkozta a Femcafénak a humorista.

