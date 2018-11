Felemésztették a lángok a hős ápoló autóját, reagált a Toyota

Allyn Pierce ápolóként dolgozott a Kalifornia állambeli Paradise városában. Amikor odaértek a pusztító lángok, a férfi kollégáival együtt fáradhatatlan munkába kezdett, hogy segítsen a rászorulókon. Mentősök, orvosok és ápolók fogtak össze, majd amikor a kórházat is elérte a tűzvész, a parkolóban folytatták a sebesültek ellátását.

Allyn azt állítja, nem szereti, ha hősként emlegetik. Egyrészt azért, mert a mentés során nem egyedül dolgozott, kollégái egytől egyig kivették belőle a részüket. Másrészt úgy látja, hogy csak a munkájukat végezték. A férfi a tűzben az otthonát és a munkahelyét is elveszítette. Szeretett járműve, egy fehér Toyota Tundra is megsínylette a katasztrófát. A pick-up oldalán látható hatalmas égésnyomok arról árulkodnak, hogy tulajdonosa épp csak meg tudott szökni vele a lángok elől. Allyn feltöltött egy fotót a megviselt járműről a közösségi oldalára, majd a posztban kijelentette, nagyon hálás a Toyotának, amiért ilyen masszív járművet gyártott, amely képes volt megmenteni az életét.

Ami ezután történt, az Allyn és a Toyota számára is kedvező fordulatot jelentett, kellett is már egy kis szívet melengető öröm a drámai események áradatában. Az autógyártónak nem kis reklámot teremtett Allyn posztja, amelyet még a New York Times riportere is megosztott, így a cég képtelen volt szó nélkül hagyni a gesztust. A vállalat közösségi oldaláról érkezett a válasz, miszerint mélyen megérintette őket, hogy Allyn a saját életét és autója épségét kockáztatva fáradozott mások megmentésén, majd hozzátették:

Ne aggódjon az autója miatt, megtiszteltetésnek vesszük, ha adhatunk önnek egy újat!”

