Felemás hétvégét zártak az egyetemi sportcsapatok

Két tízpontos együttes találkozott szombat délután Debrecenben az NB III Keleti csoportjának hatodik fordulójában. A tabellán harmadik helyen álló DEAC vendége a negyedik Salgótarján Somos SE csapata volt. Az első félidőben a vendégek komoly mezőnyfölényt alakítottak ki, sok helyzettel. Ám az első gólra a hetvennegyedik percig kellett várni, amit sajnos nem a debreceniek szereztek. Híves Balázs vágta a labdát a hálóba, egy szögletet követő kapu előtti kavarodás után. A hátralévő időben már nem tudott fokozatot váltani a DEAC és ugyan lelkesen mentek előre, már nem tudtak komoly helyzetet kialakítani. A kegyelemdöfést Oláh László adta meg a kilencvenharmadik percben, aki higgadtan értékesített egy indítást, és ezzel kialakította a kettő-nullás végeredményt.

Összességében megérdemelten vitte el a három bajnoki pontot Debrecenből a Salgótarján, akik a meccs összképe alapján többet tettek a győzelemért a kontrákra berendezkedő DEAC csapatával szemben. Az egyetemi gárda ezzel a vereséggel visszacsúszott a tabella ötödik helyére.

Debreceni EAC-STC Salgótarján 0-2

Gól: Híves, Oláh L.

Megye I – Vereség hazai pályán

Zsinórban második mérkőzését veszítette el a DASE. A hétvégén a Derecskei LSE látogatott Debrecenbe, és egy nagyon izgalmas és szoros mérkőzésen 3-2-re győzték le Dér István együttesét. A debreceniek mindkét gólját Szalóczi Zoltán szerezte. Vereségével a DASE a Hajdú-Bihar megyei I. osztály tabellájának tizenkettedik helyén áll négy ponttal.

DASE-Derecskei LSE 2-3

Gól: Szalóczi (2) ill. Sólyom, Csizmadia, Kovács

Megye II – Kiütéses győzelem

Csak Katona László csapata tudott győzni a hétvégén. A megye II déli csoportjában a Nádudvart fogadták szombaton, az NB III-as bajnoki előtt és igazi gólparádét rendeztek. Az eddig hibátlan DEAC 9-0-ra mosta le az udvariakat, amivel újabb lépést tettek a megye I. felé. A gólokon öten osztoztak. Csák Zsolt ismét mesterhármast szerzett, így már tizenegy találatnál jár idén. Rácsai Lajos szintén háromszor volt eredményes, míg Magi László,Bíró Roland és Tar Gergő egyszer talált be az ellenfél kapujába.

DEAC II- Nádudvari SE 9-0

Gól: Magi, Rácsai (3), Csák (3), Tar, Bíró

Magyar Kupa selejtező

Rendhagyó módon hétközben is lesz egy kiemelt fontosságú mérkőzés az egyetemi sporttelepen. Szerdán az NB II-ben szereplő Budafok együttese látogat Debrecenbe, hogy az NB III-as DEAC-al csapjon össze a Magyar Kupa hatvannégyes főtáblára jutásáért.

Kézilabda – Vereség az első meccsen

A DEAC férfi kézilabdacsapata története első másodosztályú bajnokiján a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesületet látta vendégül a DESOK csarnokban. A vendégek a tavalyi szezonban a 9. helyen zártak, nem ígérkezett tehát könnyű összecsapásnak a szezonnyitó mérkőzés. Remekül kezdte a játékot a DEAC, az első támadást sikerült rögtön gólra váltani. Az első félidőben a vendégek nem tudták feltörni a kemény debreceni védelmet, melyhez Mándi Norbert jó kapusteljesítménye is hozzájárult. A DEAC könnyen szerezte góljait, a félidőben 12-9-es, megnyugtató hazai előnyt mutatott az eredményjelző.

A második félidőre kapust cserélt a vendégcsapat, ami döntő momentumnak bizonyult. A miklósiak 4 perc alatt ledolgozták az első 30 percben összeszedett hátrányukat, sőt a 40. percre 3 gólos előnyt alakítottak ki. A hazai sokkot egy időkéréssel próbálta megtörni a hazai szakvezető, Szabó Csaba. Ezt követően elkezdte a felzárkózást a DEAC. A hátralévő negyed órában többször is támadhattak az egyenlítésért a debreceniek, de valahol mindig hiba csúszott a befejezésekbe. Hiába nyitott egy kemény hajrát 4 gólos hátrányban a DEAC 5 perccel a vége előtt, a vége 22-23-as vendéggyőzelem. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az első félidő végén Mucza Norbert orrtörést, Sugár Bence pedig súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett.

DEAC-Törökszentmiklós 22-23

Kosárlabda – Tornagyőztes a DEAC

Az egyetemi csapat az első mérkőzésén kiütéses győzelmet aratott a fehérorosz Tsmoki Minsk ellen a debreceni nemzetközi felkészülési tornán szombaton. A DEAC kerete az idény során először volt teljes, ehhez képest meglepően jó játékkal, minden negyedet megnyerve győztek a találkozón.

DEAC – Tsmoki Minsk (fehérorosz) 96 – 69

Vasárnap fordulatos mérkőzésen második győzelmét is megszerezte a DEAC, miután két ponttal legyőzte a román BC Timba Temesvárt. A másik mérkőzés is kedvezően alakult, így Berényi Sándor tanítványai két találkozó után megnyerték a felkészülési tornát. A mérkőzés elején beragadtak Molnár Andrásék, a románok kihasználták magassági fölényüket a palánk alatt, de végül a negyed két pontos hajdúsági vezetéssel zárult. A folytatásban mindkét csapat támadójátéka akadozott, a DEAC a fordulás után sem tudta saját játékát játszani, a szerzett labdák és lepattanók hiányában a gyors indítások is elmaradtak. Az utolsó három percet kilenc pontos vezetéssel kezdték meg a románok, de a DEAC nem adta fel. Az egyetemisták átvették a vezetést és megnyerték a találkozót.

Hétfőn este 18 órától a Jászberény ellen lép pályára a DEAC. Az egyetemi csapat az eredménytől függetlenül megnyerték a felkészülési tornát.

DEAC – BC Timba Timisoara (román) 81-79

Nemzetközi Egyetemi Sportnap 2017

A Debreceni Egyetem Sporttudományi Intézete és a DE Sportirodája Nemzetközi Egyetemi Sportnapot rendez szeptember 20-án, szerdán a DEAC Sporttelepen és DESOK csarnokban. A rendezvényre az aerobik, a kispályás foci, a B33 kosárlabda és a sakk mellett a BeStrong bajnokságra is lehet jelentkezni. Bővebb tájékoztatás: a facebook.com/unidebsport oldalon vagy Pöszmet Tibortól, DE Sportiroda vezetőjétől kaphatnak, a poszmet.tibor@gmail.com címen vagy a 30 494-12-77 telefonszámon.

