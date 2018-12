„Felejtsük el a munkát, és koncentráljunk egymásra”

– Nekünk az a legszebb hagyomány, hogy együtt van a család. A kisfiam most lett egy éves, így neki most kezd érdekes lenni az ünnep, de felfedezni igazán csak idén fogja. A nagylányom három éves, ő már nagyon várja a karácsonyt és eddig mivel kicsik voltak, a karácsonyfa is meglepetés volt. Idén az angyalka csak a fát hozza, és közösen fogjuk feldíszíteni – áradozott az apuka, és elárulta, lehet, hogy új szokást is bevezetnek ez évtől: – Tudtuk, hogy nagyon betáblázott lesz ez az időszak, így karácsony előtt már novemberben megvettük és becsomagoltuk az ajándékokat. Rá kellett jönnünk, ez nem is olyan rossz érzés, hogy nem az utolsó pillanatban kell rohanni, úgyhogy lehet, bevezetjük – nevetett a színművész, majd a Naplónak még elmesélte: a szentestét itthon töltik Debrecenben, és csak villámlátogatásra mennek haza a nagyszülőkhöz, mert két ünnep közt dolgoznak.

Odafigyelés

Mindenhol jó, de legjobb együtt lenni. – Ami igazán különlegessé teszi a mostani karácsonyt, hogy a gyermekek visszacsempészték a régi élményeket, a titkot, az izgalmat. Nagyon fontos, hogy minden más helyett inkább egymásra figyeljünk, bármennyire közhelyes is, de ez a legfontosabb. Az ember igyekszik az ünnepet áldottnál is áldottabbá tenni, ám mindezek mellett nem az ajándékozásról szól, hanem az együttlét megélésről – mondta Mészáros Tibor.

ND

Levél az itthoni kedvesnek: karácsonyi köszöntő a 39-esek tollából Debrecen - Távol szolgáló katonáink ma nem lehetnek otthon, hogy szeretteik körében ünnepeljék a szent karácsonyt. Egy 39-es katona, Égerházi Gábor 1913 karácsonyán a szüleinek írt levelében pontosan leírta, amit ők éreznek, és mindazt, amit mi ezen az ünnepen haza üzenhetünk – fogalmaznak az MH ... Tovább a cikkhez

A betlehem a főszereplő Debrecen - A tengerparti Salerno város fenyőin gömbök helyett gömbhalak, medúzák, cápák csillognak. A karácsonnyal kapcsolatos hagyományaink nagy része – például maga a karácsonyfa – egyáltalán nem régi, és sokféle változata él Európa különböző népeinél. Pete László, a Debreceni Egyetem Olasz Tan... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA