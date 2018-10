Felejtsd el a melankóliát, itt vannak a legújabb mozifilmek!

A Bright Side összegyűjtött 9 olyan filmet, amely a magyar mozik kínálatában is kihagyhatatlannak bizonyul majd:

Csillag születik (A Star Is Born)

Színészek: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliot, Dave Chappelle

Az 1937-es Csillag születik harmadik feldolgozása. A film egy sikeres, ámbár alkoholproblémákkal küzdő zenész (Bradley Cooper) életét mutatja be. A főhős felfedez egy fiatal feltörekvő énekest (Lady Gaga), akibe beleszeret. (Wikipédia)

Már műsoron.

Húzós éjszaka az El Royale-ban (Bad Times at the El Royale)

Színészek: Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm, Jeff Bridges

Hét titkokkal terhelt idegen találkozik a kaliforniai Tahoe-tó mellett az El Royale-ban, egy sötét múltú, lelakott hotelben. Egy végzetes éjszaka folyamán mindenkinek jut egy utolsó esély a megváltására, mielőtt végleg elszabadul a pokol… (Port.hu)

Már műsoron.

Vihar előtt (Serenity)

Színészek: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Djimon Hounsou

Egy halászhajó kapitányt utoléri rejtélyes múltja, és gyökeresen megváltoznak az életében a dolgok, amik talán nem is azok, aminek látszanak. (Mozipremierek.hu)

Premier: 2019. január 31.

Replikák (Replicas)

Színészek: Keanu Reeves, Alice Eve, Emily Alyn Lind, Thomas Middleditch

A Replicas főszereplője egy tudós, akinek eltökélt célja, hogy az emberi tudatot digitálisan rögzítse. Csakhogy időközben egy tragikus autóbalesetben elveszíti a családját. A férfi meggyőzik kollégáját, Ed Whittle-t, hogy segítsen neki klónokat gyártani elhunyt szerettei DNS-éből. A sors kemény döntés elé állítja, ugyanis választania kell, hogy a feleségét, vagy a gyermekeit hozza vissza az élők sorába. (Mafab.hu)

Premier: 2018. október 26.

Bohém rapszódia (Bohemian Rhapsody)

Színészek: Rami Malek, Joseph Mazzello, Mike Myers, Aidan Gillen, Lucy Boynton

A Bohém rapszódia a Queen zenéjének és a banda rendkívüli énekesének kirobbanó története. Freddie Mercury fittyet hányt a sztereotípiákra és ellenszegült a konvencióknak, így vált belőle a világ egyik legkedveltebb zenésze. Tanúi lehetünk a zenekar üstökösszerű felemelkedésének meghatározó dalaik és forradalmi hangzásuk révén, Mercury féktelen életvitelének a bandára gyakorolt hatásainak, és dicső visszatérésüknek a Live Aiden, ahol a már súlyos betegséggel küzdő Mercuryval az élen a rocktörténelem egyik legnagyszerűbb koncertjét adják. A Queen nem csupán zenekar, hanem egy család is volt, s máig megihletik a kívülállókat, az álmodozókat és a zene szerelmeseit. (Port.hu)

Premier: 2018. november 1.

Ami nem öl meg (The Girl in the Spider’s Web)

Színészek: Claire Foy, LaKeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant

Lisbeth Salander (Claire Foy) nem változott. A múltja nyomasztja, magányos, embergyűlölő és zseniális hacker. Úgy alakul, hogy ismét találkozik a bukott sztárújságíróval, Mikael Blomkvisttal, és ismét kénytelenek elviselni egymást: egy új ügyön dolgoznak együtt. Lisbeth ezúttal egy autista kisfiún próbál segíteni, és így keveredik bele élete legveszélyesebb ügyébe – amelynek szálai az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséghez, és a svéd arisztokrácia titkolt bűneihez vezetnek. (Port.hu)

Premier: 2018. november 8.

Legendás állatok – Grindelwald bűntettei (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Színészek: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Jude Law, Johnny Depp, Zoë Kravitz

Göthe Salmander (Eddie Redmayne) szerencsére nem változik. Most is ugyanaz a kétballábas, nagy tudású varázsló, aki él-hal a legendás állatokért, és mindent megtesz értük, akár a Roxfortban jár, akár a világ más, egzotikus tájain. A varázslények iránti rajongása azonban ismét újabb kalandba sodorja: ezúttal régi szerelme, Leta Lestrange is felbukkan, de mellette vannak az első részben megismert barátai, a két csinos varázslónő, a legilimentor Queenie (Alison Sudol) és az auror Propentina (Katherine Waterston) valamint a legjobb szívű mugli, Jacob. Meg persze a varázslók és emberek közötti békességet gyűlölő, nagyhatalmú és mindenkin átgázoló Gellert Grindelwald (Johnny Depp)… A Harry Potter-filmek világa újra megelevenedik, méghozzá úgy, hogy a forgatókönyvet maga a regények szerzője, J. K. Rowling írja – ezúttal már az ifjú Dumbledore is felbukkan a filmben, amely a varázstörténelem két legnagyobb mágusa, Dumbledore és Grindelwald összecsapásáig vezet. (Mafab.hu)

Premier: 2018. november 15.

Colette

Színészek: Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw, Dominic West

A film Colette, teljes nevén Sidonie-Gabrielle Colette francia írónő, újságíró, varietéművész mozgalmas életéről szól. Colette 16 évesen ment férjhez Henry Gauthier-Villars íróhoz, aki hamar rájött, hogy a fiatal nőnek kivételes tehetsége van az íráshoz. Így aztán regényeket íratott vele, ezek lettek az álnéven kiadott, pornográf Claudine-könyvek, amik óriási sikert arattak Franciaországban. Colette-nek egy idő után elege lett ezekből a könyvekből meg a házasságukból is, és önállósította magát. (Filmezzünk.hu)

Premier: 2018. január 20.

Sóhajok (Suspiria)

Színészek: Chloe Grace Moretz, Tilda Swinton, Dakota Johnson, Małgorzata Bela

1977. A fiatal amerikai Susie Bannion (Dakota Johnson) Berlinbe utazik, hogy csatlakozzon a nagyhírű Markos Tanz Companyhoz. Ahogy megérkezik, a társulat egy másik tagja, Patricia titokzatos körülmények között eltűnik. Madame Blanc (Tilda Swinton), a társulat művészeti vezetőjének irányítása alatt Susie óriási fejlődésen megy keresztül a próbákon. Összebarátkozik egy másik táncossal Sarával, aki azt gyanítja, a társulat vezetői valamiféle sötét titkot rejtegetnek… (Mafab.hu)

Premier: 2018. november 8.

