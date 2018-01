Felejtsd el a léböjtkúrát!

Jessica Sepel ausztrál táplálkozási szakértő állítja, hogy az általa meghatározott ötnapos tisztítókúra sokkal hatásosabb, mint a már jól ismert léböjtkúrák bármelyike. Ragyogó bőrt, egészséges májműködést, jó erőnlétet, kielégítő alvást és karcsúbb derekat ígér, cserébe néhány egészen elfogadható szabályt kell betartanunk, amelyek meg sem közelítik a léböjtkúra drasztikus eljárását.

1. Kerüljük a huncutságokat!

Öt napig nincs alkohol, koffein, tejtermék, finomított cukor, glutén, búza, vagy vörös hús!

Bátran nyúljunk viszont a szezonális zöldség- és gyümölcsfélékhez, gluténmentes gabonákhoz, mint például quinoa, barna rizs, hajdina, de magvakat, dióféléket is fogyaszthatunk. A halféléket és a csirkehúst is beiktathatjuk az étrendbe, illetve a szűz olívaolaj és a kókuszolaj is megengedett.

2. Testmozgás, folyadék, alvás

Nem szükséges rögtön kondibérletet vásárolni. Már napi fél óra tornával is elérhetjük a célunkat. Ennyi is elegendő ugyanis, hogy elősegítsük a véráramlást, és felfrissítsük nyirokrendszerünket, így könnyebben felszabadulhatnak szervezetünkből a méreganyagok.

Ha minden áldott nap legurítunk 3 liter vizet, azzal biztosíthatjuk a kielégítő veseműködést, de ilyen célra kiválóak a gyógynövényből készült teák is, amelyek szintén hozzájárulnak szerveink áttisztításához.

A sejtmegújuláshoz és regenerálódáshoz pedig elengedhetetlen a napi 8 óra alvás.

3. Méregtelenítsük a környezetünket is!

Nem elegendő a “belső nagytakarítás”, figyelembe kell vennünk a környezetünkben fellelhető méreganyagokat is. Nem mindegy mit lélegzünk be: a tisztítószerek és vegyszerek, amelyeket takarításkor használunk rendkívül ártalmasak lehetnek. Cseréljük le ezeket természetes összetevőkből álló készítményekre, használjunk alumíniummentes dezodort, lehetőség szerint vásároljunk organikus termékeket és alaposan mossuk, vagy hámozzuk meg a zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt, így elkerülhetjük, hogy rovarirtószer kerüljön a szervezetünkbe. Kerüljük a műanyag tárolóedények használatát, helyette papírtáskába, befőttes üvegbe csomagoljunk! A kozmetikai termékek kiválasztásakor is ragaszkodjunk a természetes hatóanyagokhoz!

– Daily Mail –

Egy kis fifikával vagyonokat spórolhat a család betevőjén Debrecen/Miskolc/Nyíregyháza - Jókora kiadásoktól menthetjük meg a családi büdzsét, ha okosan vásárolunk és főzünk. Egy kis odafigyeléssel fáradozás, vagy plusz-időbefektetés nélkül olcsó, mégis minőségi és ízletes menüt tálalhatunk szeretteinknek. Mutatjuk, hogyan! Emily Leary blogger praktikus ta... Tovább a cikkhez

Hatékony a dohányzási tilalom bevezetése, különösen a magasan képzettek körében Washington - Hatásos a dohányzási tilalom bevezetése, de nem egyformán érinti a társadalom különböző rétegeit - mutatták ki amerikai kutatók. A szakemberek a fiatal és középkorú dohányosok egészségére vonatkozó adatokat gyűjtötték össze 25 évre visszamenőleg és vetették össze az Amerikai Nemdohán... Tovább a cikkhez

Videó: Baktériumok lehetnek a törölközőn Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Baktériumok, gombák, élősködők rejtőzködhetnek a törölközőkben, bőrfertőzéseket, de akár nemi betegséget is terjeszthetnek. A HPV vírus például gyakran szemölcsöket okoz a gyerekek kezén, vagy a felnőttek talpán. És nem kizárt, hogy ezeket a kórokozókat a törölkö... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA