Felejthetetlen riói kaland képeken elmesélve Debrecenben

„Bár jómagam a szöveg mindenhatóságában, a könyvek világában nőttem fel, de látni kell, hogy a világháló térhódításával a videók és a fotók teljesen átvették a hatalmat az emberek mindennapjaiban. Ez a trend megállíthatatlan, ezért váltak nagyon fontossá azok, akik ebben a világban minőséget képviselnek.” Ezzel kezdte megnyitóját Szabó Tünde sporttért felelős államtitkár kollégánk, Derencsényi István kiállításán. A Debreceni Egyetem és a Siker Alapítvány közös rendezésében létrejött Repülj velem Rióba – képes olimpiai beszámoló című tárlat szombattól látható az egyetem Dóczy utcai sporttudományi oktatóközpontjában.

A mindenki által csak Derinek becézett fotóriporter kollégánk a tavalyi olimpián készült képei elsősorban a magyar csapat szereplését mutatják be, közelebb hozva hozzánk az ötkarikás játékok hangulatát, a sikereket, az örömöket, a küzdelmet. A fényképeket nemcsak papír alapon csodálhatják meg az érdeklődők, hanem LCD-óriáskivetítőn, valamint nagy felbontású növekvő méretű és háromdimenziós kijelzőkön is.

Képek a pillanatról…

Bács Zoltán egyetemi kancellár és az alapítvány képviselőjének köszöntője után Szabó Tünde arról is beszélt, hogy egy jó fotó néha többet mond egy filmnél is, még ha nem is kíséri hang. A film ugyanis pörög, akárcsak az életünk, és így nincs idő az igazán finomságok megmutatására, a mindennél többet elmesélő pillanatokra. Ugyanakkor egy jó fénykép az egész történetet elmondja. Egy örömteli arc, egy fájdalmas tekintet vagy egy mindennél többet mondó mozdulat ráirányítja a figyelmet a pillanatra, annak drámájára vagy visszaadja mindennél csodálatosabb mámorát. Sehol máshol nem lehet megörökíteni annyi ilyen pillanatot, mint az olimpiákon, ahol harminc világbajnokság zajlik egyszerre. Ebben lehetett része a Napló fotósának, aki egyben sporttörténelmet írt azzal, hogy egy vidéki lap akkreditált munkatársaként utazhatott a riói olimpiára.

A február 10-ig naponta 8 és 17 óra között megtekinthető képei azonban bizonyítják, Derencsényi István élni tudott a kivételes lehetőséggel – mondta a sportért felelős államtitkár.

HBN-ÉP

