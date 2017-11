Felejthetetlen élményekkel tért haza a debreceni szépség

Pál Gabriella és Szakálos Dóra a verseny augusztusi döntőjén nem csak az elismerő címmel, de egy-egy két főre szóló utazással is gazdagabb lett. A mediterrán országban eltöltött több mint egy hét során belekóstolhattak a helyi kultúrába, felfedezhették Sidi Bou Said festői szépségű városát, ahol találkozhattak a 2017-es év Miss Tunézia verseny győztesével, szépségükkel pedig még egy kis felfordulást is sikerült okozniuk Sousse városában.

A Miss Balaton két udvarhölgye az augusztusi finálét követően Tunéziában nyaralhatott a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal jóvoltából. Szakálos Dóra és Pál Gabriella az őszi szürkeségnek mondtak egy kis időre búcsút, majd a napfényes országba vették az irányt. A több mint egy hetes utazás során minden adott volt ahhoz, hogy a lányok remekül érezzék magukat.

„Sousse városában igazi mediterrán idő, gyönyörű homokos tengerpart és rengeteg pálmafa fogadott minket, ez a környezet pedig teljesen rabul ejtett. Éppen ezért időnk nagy részét strandolással töltöttük, esténként viszont a belvárost igyekeztünk felfedezni és bazárokban, éttermekben, valamint kávézókban megismerni a helyi kultúrát és persze gasztronómiát. Mivel én imádom a leveseket, a kedvencem határozottan csicseriborsó leves lett, de isteni finom kagylókat, rákokat is kóstolhattam. A magyar konyha után nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, hogy szinte minden ételükhöz tojást és datolyát esznek” – emlékezett vissza Szakálos Dóra, Miss Balaton udvarhölgy, aki születésnapját is az álom utazás alatt ünnepelhette.

A két udvarhölgy már a Miss Balaton elődöntő alatt jó barátságot kötött, a verseny felkészítő táborában is szobatársak voltak, így nem volt kérdés, hogy közösen utaznak a mediterrán országba. „Egyik nap Sidi Bou Said festői szépségű városába látogathattunk el, amit sokan csak úgy neveznek, a tunéziai partok gyöngye. Egy igazi fehér-kék falucska, amely egy kikötő mellett magasló sziklafalon épült. Itt nem csak egy gyönyörű zenei múzeumot csodálhattunk meg, de találkozhattunk a 2017-es év Miss Tunézia verseny győztesével is, aki egy rendkívül kedves, közvetlen lány. Szintén emlékezetes maradt számunkra, hogy épp az ott tartózkodásunk alatt a szállodánk adott otthont egy tunéziai modellversenynek, amelynek döntőjét izgatottan kísérhettük végig. Gyönyörű lányok szálltak versenybe egymással, és ami azt illeti, mi is kaptunk bókokat a helyi férfiaktól.

Egyik nap a taxisofőrök vitáztak azon, hogy melyikük vigyen el minket a kért helyszínre”

– mondta Pál Gabriella.

A Miss Balaton udvarhölgyei fájó szívvel, de megannyi kellemes emlékkel hagyták ott a napfényes Tunéziát, így mindketten biztosak abban, hogy újra visszatérnek majd az országba, és még az sem kizárt, hogy ismét együtt utaznak.

