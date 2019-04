Felborult egy vontató, szétszóródott a rakomány Komádiban

Felborult egy mezőgazdasági vontató pótkocsija tegnap délelőtt Komádiban, a Széles és a Munkás utca kereszteződésében. A pótkocsi kilenc darab hatszáz kilogrammos zsákot szállított, amelyben műtrágyát tároltak. A zsákok közül négy kiszakadt és szétszóródott az aszfalton. A komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók mellett a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a mobil labor szakemberei is a helyszínre vonultak. A tűzoltók megállapították, hogy a kiborult anyag nem volt veszélyes a környezetre.

Veszélyesen megdőlt két fa Debrecenben, a Benczúr Gyula utcában. A fák veszélyt jelentettek a közúti forgalomra, ezért a debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel eltávolították őket.

Hajdúszovát külterületén kétszáz négyzetméteren égett a nádas tegnap délelőtt. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. Derecske külterületén kétszáz négyzetméteren lángolt a nádas. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet egy vízsugárral. Hosszúpályiban, a Halom utcában száraz gaz lángolt ezerötszáz négyzetméteren. A helyszínre a létavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak. Fiatal akácos lángolt nyolcezer négyzetméteren Monostorpályi külterületén, az Arany János utca végében. A debreceni hivatásos és létavértesi önkormányzati tűzoltók végezték a tűzoltást. Hosszúpályiban, a Homok utca végében is a gaz égett. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Ruhaneműk és szerszámok égtek tegnap délután egy kabai garázsban, a Bajcsy-Zslilinszky Endre utcában. A kabai önkéntes és a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik egy vízsugárral oltották el a tüzet – közölte lapunkkal a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Az elmúlt 24 óra rendőri intézkedései

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a rendőrök az elmúlt 24 órában 1 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amely súlyos sérüléssel végződött. A szolgálatot ellátó állomány 4 személyt fogott el, akiket bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök 5 személyt állítottak elő, köztük 2 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 12 esetben történt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA