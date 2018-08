Felbolydul Debrecen, de figyelnek a biztonságra

– Azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy megtelt a város, már nem lehet Debrecenben szállást találni, és a környéken se nagyon – mondta Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere a a virágkarnevál biztonságos lebonyolítása érdekében tervezett hatósági intézkedésekről tartott sajtótájékoztatón, pénteken a Kölcsey Központban. Hangsúlyozta: egyre több az érdeklődő, és mivel százezres nagyságrendben mozdulnak meg az emberek, kiemelten fontosak a biztonsági intézkedések.

Fotó: HBN

Nagy Imre tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője elmondta, operatív törzset fognak a karnevál ideje alatt működtetni, valamint megerősített létszámmal és járművekkel lesznek jelen a rendezvényen.

Ötven méteren belül segítség

– A közlekedőknek vasárnap és hétfőn a város több pontján útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítaniuk, valamint nagyon fontos, hogy senki se a megszokottak szerint parkoljon – ezt már dr. Uzonyi Attila r. ezredes, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője mondta. Felhívta a figyelmet, hogy Debrecenben számos lehetőség adódik a parkolásra, a belvárosban például több mélygarázs fogadja az autóval érkezőket. Elmondta, a közlekedéssel kapcsolatos hasznos információkat mindenki megtalálhatja a rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n. Itt érdemes tájékozódni a későbbi kényelmetlenségek elkerülése érdekében. Uzonyi Attila azt is hangsúlyozta, hogy annak érdekében, hogy ne legyünk bűncselekmények áldozatai, ajánlott otthonunkban égve hagyni a villanyt akkor is, ha éppen máshol tartózkodunk. – A szülőket arra kérjük, hogy amennyiben gyermekeikkel indulnak a karneválra, beszéljék meg velük, hogy mi a teendő, ha véletlenül a tömegben elkeverednének egymás mellől. Ez esetben a gyerekek keressenek egy rendőrt a közelben, aki egészen biztosan tud majd segíteni. Jó, ha a gyermeknél ott van a szülő telefonszáma, akit így rögtön tudunk is értesíteni. A város bármely pontján 50 méteren belül mindenki talál majd biztonsági szolgálatot – fejtette ki.

Az ifjú sakktehetség

A Debreceni Virágkarnevál legnépszerűbb eseménye a karneváli felvonulás, emellett azonban számtalan programlehetőség közül válogathatnak a látogatók.

Tran Dávid | Fotó: HBN

Augusztus 20-án 15–17 óra között például Tran Dávid, a debreceni sakkegyesület ifjú büszkesége a 49. Debreceni Virágkarnevál tiszteletére 49 emberrel fog majd sakkozni a Kölcsey Központban. A 11 éves debreceni kisfiú a pénteki sajtótájékoztatón vaksakk bemutatót tartott, mindössze néhány lépésből adott mattot a sajtó egyik munkatársának.

VK

