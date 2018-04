Fél órával rövidül a Brüsszel-Amszterdam vonatút

A tájékoztatás szerint a két főváros közötti menetidő 2 óra 53 perc lesz. A Hollandia és Belgium között közlekedő vonatok száma a korábbival megegyezően, 16 marad naponta, azonban megosztják azokat: tizenkettő közülük Amszterdamot, négy Hágát köti össze a belga fővárossal.

Mint közölték, a megváltozott menetrend azokat a vonatokat érinti, amelyek megállnak a zaventemi, Brüsszel nemzetközi repülőterén is. Belgiumban egy újabb megállót is létesítettek, a vonatok hétfőtől megállnak Noorderkempen állomáson is. Az intercity Hollandiában Roosendaal és Dordrecht helyett Breda jobb megközelíthetőségét biztosítja.

– MTI –

