Fél lábbal a rájátszásban a DEAC floorballcsapata

A DEAC közleményéből kiderül: izgalomban már a mérkőzés előtt sem volt hiány: a kijelölt játékvezetők út közben balesetet szenvedtek (személyei sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős volt), így gyorsan vészmegoldást kellett találni. Hosszas egyeztetéseket követően végül megoldották a gondot, de a mérkőzés így is egyórás csúszással kezdődött. A csapatok mellett szép számú közönség is türelmesen várta a fejleményeket.

A hosszas várakozást a csapatok a pályán gyorsan igyekeztetek feledtetni. Az első pillanatoktól fogva jó tempójú mérkőzést láthattak a kilátogatók. A negyedik percben az első gól is megszületett, a hazaiak nagy örömére: Nyisztor Szabolcs szlalomozott a mesehősök között, az üresen álló Varga Gergőhöz továbbított, akinek a távoli lövése utat talált a vendégek kapujába. Lendületben maradtak az egyetemisták: óriási tűzijáték volt Blaumann Ádám kapuja előtt, és a harmadik kipattanó labdát Pál Lóránt már a hálóba küldte (2:0). A vendégek igyekeztek sebességet váltani, és gyorsan eltüntették a hazai előnyt: előbb Pupek Zsolt zárt le egy kontrát, majd Liebe György szerzett gólt egy gyors szabadütést követően (2:2). A vendégek góljára volt válasz a debreceniektől is: kissé variált az összeállításon Varga Tibor, a srácok pedig gyorsan visszaszerezték az előnyt: egy szép támadás végén Varga Gergő tálalt Okos Csanád elé, aki ki is használta a kínálkozó lehetőséget. A szünet előtt Radványi Balázs tüzelt egy hatalmasat, szépségdíjas góljával ismét kettővel vezetett a DEAC (4:2).

A második húsz perc is a debreceniek szája íze szerint kezdődött: Varga Gergő újabb góljával már háromra nőtt a különbség (5:2). A CH ismét gyorsan villant, Pupek Zsolt reagált leggyorsabban egy kapu előtti szituációnál. Az első emberelőnyt a hazaiak kapták: a DEAC speciális egysége jól működött, Varga Gergő 25 perc alatt mesterhármasig jutott (6:3). A vendégek is fórba kerültek, de a hazai védelem dr. Héjja Gáborral az élen jól állta a sarat. A játékvezetők páros kiállítást is kiosztottak, de újabb gól már ismét egyenlő létszámnál született: Nyisztor Szabolcs villantotta meg ismét klasszisát egy szép labdaszerzést követően volt eredményes a székely csatár (7:3).

A záró etapot kényelmes előnnyel, de közel sem elkényelmesedve várta a DEAC gárdája. A fővárosiak igyekeztek még magasabb fordulatra kapcsolni, többet ütköztek és letámadtak, de a DEAC védelme jól koncentrált. Nem volt felesleges kiállítás, nem volt komoly hiba sem. A hazaiak igyekeztek a labdát is megbecsülni és több veszélyes kontrát is vezettek. A hosszú gólcsendet ismét a hazaiak törték meg: Okos Csanád és Nyisztor Szabolcs kergette az őrületbe a mesehősök védelmét, gyönyörű támadásuk végén ismét Nyisztor Szabolcs volt eredményes (8:3). A vendégek időt kértek, még egy utolsó rohamra indult a CH csapata: Liebe György révén ismét gólt lőttek. Hogy senkinek ne legyen kétsége a két pontot illetően, Nyisztor Szabolcs újból villant, góljával véglegesen eldőlt a mérkőzés sorsa. A 9:5-ös végeredményt végül a vendégek csatára, Baán Krisztián alakította ki.

Magabiztos és fontos győzelemmel indítja tehát az évet a DEAC csapata. Az egyetemisták győzelmükkel fél lábbal már a rájátszásban érezhetik magukat. Ahhoz, hogy ez matematikailag is biztos legyen, jövő szombaton az ARES csapatát is le kell győznie Varga Tibor legénységének.

– DEAC –

Salming OB I, 11. forduló:

Debreceni EAC – IBK Cartoon Heroes-Kinizsi 9:5 (4:2, 3:1, 2:2)

Debreceni Egyetem Kecskeméti János Sportcsarnoka, 120 néző. Vezette: Barta Dániel, Duró Norbert

A DEAC pontszerzői: Varga Gergő (3+2), Nyisztor Szabolcs (3+1), Okos Csanád (1+1), Radványi Balázs (1+0), Pál Lóránt (1+0), Lánczi András (0+1), Fábián Dániel (0+1), Fábián Donát (0+1)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA