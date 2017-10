Fél készültségben a Hajdúsámsont elkerülő út

Az elmúlt három hónapban mintegy 300 ezer köbméternyi töltést építettek meg eddig a 471-es főút települést elkerülő 8,6 kilométeres szakaszán, melyen három és fél kilométeren az útalap, másfél kilométeren pedig már két réteg aszfalt is le van terítve. Ezt Tasó László, a térség országgyűlési képviselője, a beruházás elindításakor még a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár jelentette be szerdán Hajdúsámsonban azon a sajtótájékoztatón, ahol a város fejlődését segítő összesen 10 milliárd forintnyi támogatás felhasználásáról számoltak be Antal Szabolcs polgármesterrel. A hazai forrásból 8,3 milliárdból megépülő elkerülő út mellett további 1,6 milliárd forint támogatást kap a város 12 projekt megvalósítására uniós programokból (ezekről később számolunk be.)

Két felüljáró is lesz

A tájékoztató után a sajtó munkatársai a helyszínen is meggyőződhettek a 471-es út megyehatártól Debrecenig tartó korszerűsítésének második ütemeként épülő elkerülő út készültségi állapotáról.

Mint azt Tasó László, a térség parlamenti képviselője is elmondta, már elkészült a 8,6 kilométeres nyomvonalon a magasított töltés, melynek egy részére már csak a kopóréteget kell teríteni, míg máshol az útalap van kész. A déli részén már magasodik a Debrecen-Mátészalka vasútvonal fölé tervezett 40 méter hosszú, 8 és fél méter magas felüljáró földtöltése, a Nyíradony fele eső pedig 78 méter hosszú, 12 méter magas lesz. Tasó László arról is beszélt a bejáráson, hogy a területszerzésben négy hónapos lemaradásban van a beruházó NIF Zrt., az érintett 180 tulajdonosból hattal még mindig nem sikerült megegyezni, de miután megkapták a kisajátításra vonatkozó ajánlatot, nincs akadálya a munkavégzésnek az ő területükön sem. Emiatt a kétszer egysávos elkerülő jövő áprilisra tervezett átadása csak nyárra várható.

Fotó: Matey István

Hozzátette, az időjárás kedvez a kivitelezésnek, de nemsokára érkezik a tél, ezért a kivitelezők úgy döntöttek, idén már nem építik meg az elkerülő és a 471-es út déli találkozásánál a körforgalmi csomópontot. Mindössze kétszer 10 napon korlátozzák majd az átkötés elvégzéséhez a forgalmat, és csak jövő tavasszal alakítják ki véglegesen a csomópontot.

Jövőre indul a harmadik ütem

A további szakaszokról is beszélt a 471-es korszerűsítését még közlekedéspolitikáért felelős államtitkárként elindító Tasó László. Elmondta, a Hajdúsámson és Debrecen közötti, 6 milliárdos költségvetésűre tervezett 4,5 kilométeres szakasz közbeszerzési kiírása megtörtént, rövidesen kiválasztható lesz a kivitelező, így jövő tavasszal vagy nyár elején ott is kezdődhet a munka, ami 2019 ősz végére befejeződhet.

Fotó: Matey István

A Külső Sámsoni úton eredetileg kijelölt nyomvonalat az ott lakók kérésére sikerült a tankpálya felé áthelyeztetni, így nem éri sérelem az ingatlantulajdonosokat. Csak a harmadik ütem befejezése után foghatnak neki a debreceni belterületet érintő utolsó ütemnek, melyet azonban két részre bontva valósítanak meg. A várostáblától befelé a vasúti átjáróig várhatóan 2019 végén, 2020 elején kezdődhet a kivitelezés, melyről Papp László polgármesterrel a tájékoztató után egyeztetett Tasó László.

Együtt a vasúttal

Nem lesz egyszerű ott sem a munkavégzés, hiszen napi 20 ezer jármű halad át a Sámsoni úton, de a befejező rész még problémásabbnak ígérkezik. A vasúti átjárótól a Kassai útig tartó szakasz kivitelezése ugyanis részben kapcsolódik a 100-as vasútvonal korszerűsítéséhez, így annak időpontjával is össze kell fésülni a munkavégzést, amit az is nehezít, hogy a vasúti uniós, míg a közúti hazai forrásból valósulhat meg – tette hozzá a képviselő.

HBN-Égerházi Péter

