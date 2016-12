A koncert olyan rangos eseménnyé nőtte ki magát, hogy évek óta két egymás követő napon is képes megtölteni a helyi művelődési központ színháztermét. A koncerten a múltat is megidézték, miután 50 éve alapították az együttest, amelynek karnagya is jubilál: Bekker Gyula 30 éve vezényli a Bektont.

Fotó: Matey István

