Fél éven belül könnyebb lesz elérni a városközpontot délről

A jelenleg is jelzőlámpával irányított csomópontban biztosítják majd a Vértesi út felől az István útról a balra kanyarodás lehetőségét Hajdúszoboszló irányába. Hajdúszoboszló felől önálló jobbra kanyarodó sávból fordulhatnak majd az autósok az István útra, a Szoboszlói útnak a balra, az István útra kanyarodó sávját pedig meghosszabbítják. Ezzel a forgalmi rend átláthatóbbá válik, és a baleseteket is könnyebb lesz elkerülni. A centrum irányából a Szoboszlói úton egy új egyenes jobbra sávot alakítanak ki, hogy zökkenőmentesebben haladhasson át a forgalom Hajdúszoboszló irányába. A Vértesi út irányából az István úton két sávon lehet majd haladni a központ felé, ezzel a számára fontos, déli forgalmi kapcsolatokat kívánja elősegíteni a város. Természetesen a gyalogos átkelőt is meghosszabítják, a gyalogosok biztonsága érdekében – közölte Csaholczi Attila önkormányzati képviselő szombaton, sajtótájékoztatón .



Fotók: Matey István

– A Szoboszlói út és az István út kereszteződése a város egyik legforgalmasabb csomópontja. Az évek óta növekvő autósforgalom miatt egyre nehezebb az áthaladás, gyakorta alakulnak itt ki kisebb dugók – fogalmazott Orosz Ibolya Aurélia, a városrész önkormányzati képviselője. Mint elmondta, az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési programjában 53 csomópont átépítése szerepel, ennek részeként korszerűsítik a Szoloszlói út – István út kereszteződését is.

A beruházás bruttó 185 millió forintból valósul meg. Már folynak az előkészítő munkálatok, az útépítés pedig a következő napokban kezdődik meg. A kivitelezőnek öt hónap áll rendelkezésére a csomópont átalakítására. A munkák ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani, amivel kapcsolatban a lakosság megértését és türelmét kérik – mondta Orosz Ibolya Aurélia.

PtkI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA